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疑「寒流發威」釀禍！北中南多人不適送醫　最年輕僅38歲

▲寒流來襲，中央氣象局今（20）日表示，上午已有13個氣象站達本次冬季以來最低溫，在年長者較多的中南部更有多位長者，在深夜不適送醫，是否因低溫造成有待醫院進一步確認。。（示意圖／翻攝自《pixabay》 ）
▲寒流來襲，中央氣象局今（20）日表示，上午已有13個氣象站達本次冬季以來最低溫，在年長者較多的中南部更有多位長者，在深夜不適送醫，是否因低溫造成有待醫院進一步確認。。（示意圖／翻攝自《pixabay》 ）

編輯中心/綜合報導

2022-02-20 16:14:39｜2022-02-20 16:15:04

寒流來襲，中央氣象局今（20）日表示，上午已有13個氣象站達本次冬季以來最低溫，在年長者較多的中南部更有多位長者，在深夜不適送醫，是否因低溫造成有待醫院進一步確認。

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北部

台北市19日至20日共有20起OHCA未送醫案件，新北市19日至20日共有3起OHCA送醫後身亡案件，分別為38歲男性、44歲女性、49歲男性。

基隆市截自20日為止，接獲1例OHCA送醫後身亡案件，為47歲男性；桃園市，截自20日中午為止，接獲3例內科案件，其中57歲男性、77歲男性搶救無效身亡，55歲女性則是搶救後恢復呼吸心跳。

中部

苗栗縣部分，根據消防局統計，昨晚體感溫度遽降，截至到今天上午，共有27人因天氣寒冷不舒服送醫，其中一名54歲婦人無生命跡象。

彰化縣部分，消防局指出，從19日上午8點到今天上午8點，非創傷送醫多達64件，其中4件救護人員出勤時，患者到院前OHCA，無呼吸心跳，這4件OHCA，分別在彰化市、北斗鎮、大村鄉、溪州鄉，年齡介於56到87歲間。

南投縣部分，19日上午8時至今，共接獲4起非創傷OHCA案件，分別是南投市54歲男性、竹山鎮63歲男性、草屯鎮84歲女性、南投市67歲男性。

南部

雲林縣在19日至20日共出現35件急病救護，其中4人到院前無生命跡象，分別位於斗六、西螺、麥寮、古坑，年紀介於53到87歲；嘉義縣在19日至今中午12時，急病救護案件達21件，其中3人OHCA，嘉義市共有11件OHCA。

高雄市在20日0時至12時共執行急病救護146件；屏東縣今日有27件急病救護，其中包含OHCA案1件以及屋內明顯死亡1件。

東部

宜蘭縣截至今天上午，已有24件非創傷送醫，其中包括4件OHCA，3人搶救無效、1人恢復心跳；花蓮縣、台東縣各接獲1起OHCA案。（編輯：孫唯容）

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