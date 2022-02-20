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寒流殺到馬祖下冰霰！全台17氣象站創低溫紀錄　入夜更冷

▲今天全台本島20個人工測站，除了嘉義、花蓮及大武這3站以外，其餘均創下入冬後最低溫紀錄。（圖／翻攝中央氣象局官網）
▲今天全台本島20個人工測站，除了嘉義、花蓮及大武這3站以外，其餘均創下入冬後最低溫紀錄。（圖／翻攝中央氣象局官網）

記者張勵德/綜合報導

2022-02-20 16:39:20

冬季最強寒流果然不是浪得虛名！今（2/20）日下午1時47分馬祖地區開始降下冰霰，由於溫度條件還沒降到攝氏0度以下，所以並未下雪。另一方面，今天台灣本島20個人工測站中，除了嘉義、花蓮、大武以外，其餘17個測站以及外島澎湖、金門、馬祖都創下入冬以來最低溫紀錄！但這還未到達最冷的時候，中央氣象局預估，冷空氣影響最明顯的時候會落在今天入夜前後，並且一直持續籠罩到明天，因此今晚到明天清晨各地都還可能再創低溫紀錄，請民眾務必要做好保暖準備。

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▲馬祖地區今天下午降下冰霰。（圖／中央氣象局提供）
▲馬祖地區今天下午降下冰霰。（圖／中央氣象局提供）
氣象局今天下午持續發布低溫特報，全台灣除了台東及屏東以外，都在低溫特報範圍之內，尤其台南以北、澎湖、金門、馬祖都列入橘色燈號範圍內，代表「非常寒冷」，金門、馬祖最低溫下探攝氏6度以下，澎湖及其餘地區有持續攝氏10度左右或以下的低溫發生機率；而高雄及花蓮則為代表寒冷的「黃色燈號」，也有攝氏10度以下低溫發生機率，請民眾留意。

根據氣象局定義，低溫「黃色燈號」是指平地最低氣溫攝氏10度以下；「橙色燈號」則是指平地最低氣溫攝氏6度以下，或平地最低氣溫攝氏10度以下且連續24小時平地氣溫攝氏12度以下。

這波寒流伴隨著華南雲雨區影響，目前宜蘭及基隆北海岸已有局部豪雨發生，氣象局也持續發布大雨特報，提醒大台北、東北部地區，以及台中、南投、花蓮山區有局部大雨機率。由於過去幾天連日降雨，請山區民眾要留意坍方及落石危險。

至於很多民眾關心的降雪，由於低溫及水氣條件配合，包括合歡山及玉山等3000公尺以上高山地區，甚至北部拉拉山、太皮山等約2000～2500公尺山區，未來幾天都有下雪的機率。

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