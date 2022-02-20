COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • 四方報

想替北京冬奧洗白？紐時：中國利用3千假帳號、網紅外宣

▲北京冬奧即將落幕，《紐約時報》指出中國以超過3000多個帳號試圖「洗白」中國國家形象。（圖／美聯社／達志影像）
▲北京冬奧即將落幕，《紐約時報》指出中國以超過3000多個帳號試圖「洗白」中國國家形象。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心楊智傑/綜合報導

2022-02-20 16:37:51｜2022-02-20 16:38:35

北京冬奧將於本月20日落幕，開幕前中國就因為新疆議題遭多國外交抵制，外媒觀察冬季奧運會舉辦期間的社群媒體，不僅發現大量親中用戶侵入推特「灌水」，還利用機器人和假帳號等數位工具試圖替中國洗白侵犯人權疑慮。

我是廣告 請繼續往下閱讀
《紐約時報》以「波坦金村」（Potemkin Village）這個專門用來形容自欺欺人、刻意為了門面搭建出虛假政治工程的政治術語形容這場冬季奧運會，報導指出中國選擇性的利用機器人帳號與假帳號、網紅來編輯這場運動賽事對外呈現的面貌，這些手法不僅大力刪減不利北京冬奧「圓滿、成功」的敘事，更以精巧手段美化中國。

報導引述香港大學「中國媒體研究計畫」主任班志遠（David Bandurski）說法，指出對中共來說，習近平口中的「講好中國故事」完美的在冬奧展現，並與「打造中國國家形象」這個更廣泛的政治目的重疊。

▲北京冬奧開幕不到一週，就出現多起涉及裁判爭議事件。（圖／美聯社／達志影像）
▲北京冬奧開幕後出現多起涉及裁判爭議事件，爭議在社群媒體發酵。（圖／美聯社／達志影像）
為此，除了在被中國禁用的推特上靠著外交官、記者的說法來美化中國，北京當局也試圖以「更隱晦、更低調」的作法影響網路上的輿論。由《紐約時報》和非營利調查報導網站《ProPublica》調查結果，可以發現推特上有超過3000多個帳號背後全是幽靈，這些機器人帳號多半是近期才開設，不僅追隨者沒幾個，就連發文也都是與個人無關、明顯為了強化中國官方聲音而出現的推文。

研究團體「公開祕密」（Open Secrets）亦批露，美國媒體公司「Vippi Media」與駐美中國總領事館簽署了一份30萬美元的合約，用以招募網紅、KOL在各大社群媒體平台上發文宣傳北京冬奧。

▲（圖／美聯社／達志影像）
▲紐時報導指出，中國試圖打造成功的國家形象與北京冬奧圓滿形象（圖／美聯社／達志影像）
此外，《華爾街日報》（Wall Street Journal）日前也報導，過去3個月一些政治立場親中的帳號，在推特上會發出超過13萬則包含「#種族滅絕運動會（#GenocideGames）」標籤的推文，該推文內容卻多半是無效訊息或反擊抵制北京冬奧的呼聲，研究人員指出這是為了削弱這個主題標籤批評北京的力量。
 

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

您是否同意中油第三天然氣接收站遷離桃園大潭藻礁海岸及海域？

不同意
同意
37.05%62.95%
2021-11-18-2021-12-11
誰才是你心中的台灣經典不敗男團？

誰才是你心中的台灣經典不敗男團？

繼續作答
即時
推薦閱讀