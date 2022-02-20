想替北京冬奧洗白？紐時：中國利用3千假帳號、網紅外宣

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報導引述香港大學「中國媒體研究計畫」主任班志遠（David Bandurski）說法，指出對中共來說，習近平口中的「講好中國故事」完美的在冬奧展現，並與「打造中國國家形象」這個更廣泛的政治目的重疊。
為此，除了在被中國禁用的推特上靠著外交官、記者的說法來美化中國，北京當局也試圖以「更隱晦、更低調」的作法影響網路上的輿論。由《紐約時報》和非營利調查報導網站《ProPublica》調查結果，可以發現推特上有超過3000多個帳號背後全是幽靈，這些機器人帳號多半是近期才開設，不僅追隨者沒幾個，就連發文也都是與個人無關、明顯為了強化中國官方聲音而出現的推文。
研究團體「公開祕密」（Open Secrets）亦批露，美國媒體公司「Vippi Media」與駐美中國總領事館簽署了一份30萬美元的合約，用以招募網紅、KOL在各大社群媒體平台上發文宣傳北京冬奧。
此外，《華爾街日報》（Wall Street Journal）日前也報導，過去3個月一些政治立場親中的帳號，在推特上會發出超過13萬則包含「#種族滅絕運動會（#GenocideGames）」標籤的推文，該推文內容卻多半是無效訊息或反擊抵制北京冬奧的呼聲，研究人員指出這是為了削弱這個主題標籤批評北京的力量。