KID拍片爆「和東區妹仔求婚」！擁吻閃照曝 網狂刷恭喜
藝人KID（林柏昇）和女友「東區妹仔」穩交多年，今年2月14日情人節才公布對方正面照，KID將在明（21）日迎接38歲生日，今（20）日就搶先預告會在YouTube頻道在新片中，宣布「對我人生最重要的片」，稍早「野人七號部落」IG帳號稍早悄悄放上影片封面圖，KID與女友相吻，更直白寫上「我和東區妹仔求婚」，似乎求婚成功。
編輯中心/綜合報導
2022-02-20 16:52:55｜2022-02-20 17:07:27
KID先是在個人IG宣布，「再過一天就是母難日了，除了感謝老爸老媽外，今天晚上野人七號部落會上一部對我人生最重要的片，希望大家也可以給我與影片其他人滿滿的祝福！」，引發熱議，不少人猜測與終生大事有關。
隨後在「野人七號部落」IG帳號，發文新影片的封面圖，標題寫上「我和東區妹仔求婚：妳願意嫁給我嗎？」，畫面中東區妹仔手上還捧著一束花，KID著愛犬與女友親密相吻。
貼文一出，引來大批網友祝福，寫下「38歲了終於要定下來了 恭喜」、「真的假的～恭喜」、「求婚 明天頭條」；KID也用本帳在底下tag野人七號部落說：「………你知道你暴雷了嗎？」，看來真的好事將近。（編輯：孫唯容）