PLG／ 還沒等到周儀翔！呂政儒又傷缺 鋼鐵人吞3連敗
P. LEAGUE+高雄鋼鐵人本周進行主場2連戰，新援周儀翔還沒報到，無奈當家一哥呂政儒練球時造成手指受傷必須休兵，昨天敗給富邦勇士後，今(20)日又以70:100不敵新北國王，苦吞3連敗。
記者鍾東穎/綜合報導
2022-02-20 16:55:20
呂政儒距離生涯1000顆三分球只差5顆，但日前練球時，手指吃「蘿蔔乾」，預計至少要休息4周，對鋼鐵人造成極大影響，而上周宣布重磅網羅的周儀翔，要隨中華隊出征下周的世界盃資格賽，最快要3月才能加入。
陣容不齊的鋼鐵人上半場一度領先達17分，不過薑還是老的辣，國王楊敬敏、洪志善帶頭反攻，加上洋將湯瑪士單節獨拿8分，國王第二節攻下26:7，在上半場打完反倒取得45:34領先。
易籃後，國王持續拉開領先，最多分差來到35分，Q戴維斯在第四節一枝獨秀，7投7中包含3顆三分球拿下15分，全場貢獻17分和洋將里金斯並列全隊最高，最終國王就以30分之差拿下本季第7勝，戰績緊追聯盟第2的富邦勇士。
鋼鐵人則以洋將班森的21分18藍板為最佳，陳又瑋、鄭德維各自攻下11分居次，全隊僅有3人得分上雙，火力無法延續也無緣在主場止敗。