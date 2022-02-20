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PLG／ 還沒等到周儀翔！呂政儒又傷缺　鋼鐵人吞3連敗

▲PLG高雄鋼鐵人主控陳又瑋繳出全隊次高11分。（圖／高雄鋼鐵人提供）
▲PLG高雄鋼鐵人主控陳又瑋繳出全隊次高11分。（圖／高雄鋼鐵人提供）

記者鍾東穎/綜合報導

2022-02-20 16:55:20

P. LEAGUE+高雄鋼鐵人本周進行主場2連戰，新援周儀翔還沒報到，無奈當家一哥呂政儒練球時造成手指受傷必須休兵，昨天敗給富邦勇士後，今(20)日又以70:100不敵新北國王，苦吞3連敗。

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呂政儒距離生涯1000顆三分球只差5顆，但日前練球時，手指吃「蘿蔔乾」，預計至少要休息4周，對鋼鐵人造成極大影響，而上周宣布重磅網羅的周儀翔，要隨中華隊出征下周的世界盃資格賽，最快要3月才能加入。

陣容不齊的鋼鐵人上半場一度領先達17分，不過薑還是老的辣，國王楊敬敏、洪志善帶頭反攻，加上洋將湯瑪士單節獨拿8分，國王第二節攻下26:7，在上半場打完反倒取得45:34領先。

易籃後，國王持續拉開領先，最多分差來到35分，Q戴維斯在第四節一枝獨秀，7投7中包含3顆三分球拿下15分，全場貢獻17分和洋將里金斯並列全隊最高，最終國王就以30分之差拿下本季第7勝，戰績緊追聯盟第2的富邦勇士。

鋼鐵人則以洋將班森的21分18藍板為最佳，陳又瑋、鄭德維各自攻下11分居次，全隊僅有3人得分上雙，火力無法延續也無緣在主場止敗。
 

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