薔薔爸遭控騷擾JKF女郎　對話紀錄出賣「介紹男友」真相

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薔薔透露林柔柔會寫很多看似自我生世背景的文章給她爸爸，文章中疑似描述自己有精神方面的問題，甚至和爸爸要求介紹車行員工給她做男朋友。隨後爸爸詢問薔薔是否可以站在女性角度，幫助林柔柔走出陰霾，不過在漸漸發現對方疑似精神狀況不佳後，就慢慢疏遠，怎料林柔柔上月卻到薔薔家車行搞破壞，甚至不分青紅皂白亂罵人。
薔薔爸爸立即報警制止林柔柔後，從警察口中才得知她是分局的頭痛人物，時常在半夜大吼大叫擾亂居民，還到7-11把貨物架全推倒過、拿消防栓㧜計程車，被壓制上救護車已經好幾次，任何阻止過她行為的警察、警衛，甚至是店員，她一律提告性騷擾，案件不只一件，前陣子林柔柔住的大樓，已將她採用惡鄰條約，強制讓她遷移搬家。
薔薔透露林柔柔隨後不斷到她的各版面瘋狂洗版，並利用此事污名化爸爸：「我很難過因為我的關係，使得我的父親被當成目標，我嚴重譴責此行為，不要傷害我的家人，我有保護家人的義務和責任。」
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