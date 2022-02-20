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薔薔爸遭控騷擾JKF女郎　對話紀錄出賣「介紹男友」真相

▲薔薔爸爸遭控騷擾JKF女郎，對話紀錄出賣介紹男友真相。（圖／薔薔臉書）
▲薔薔爸爸遭控騷擾JKF女郎，對話紀錄出賣介紹男友真相。（圖／薔薔臉書）

記者侯家瑜/綜合報導

2022-02-20 17:52:55｜2022-02-20 17:54:45

藝人薔薔（林嘉凌）爸爸林茂樹先前遭指控騷擾JKF女郎林柔柔，薔薔今（20）日下午透過臉書曬出多張爸爸與林柔柔的對話截圖澄清，並發出3點聲明還原事情經過。

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對於林柔柔一事，薔薔坦言曾聽爸爸提起：「林女士來到我家車行和我父親說是我的粉絲，還是一位直播主，想認識我，希望有機會和我一起合作拍攝，並且自稱是住在我們社區的鄰居，現在和其先生正處在離婚官司訴訟中，甚至哭訴自己被家暴還帶著一個小孩，令我父親深感同情。」

薔薔透露林柔柔會寫很多看似自我生世背景的文章給她爸爸，文章中疑似描述自己有精神方面的問題，甚至和爸爸要求介紹車行員工給她做男朋友。隨後爸爸詢問薔薔是否可以站在女性角度，幫助林柔柔走出陰霾，不過在漸漸發現對方疑似精神狀況不佳後，就慢慢疏遠，怎料林柔柔上月卻到薔薔家車行搞破壞，甚至不分青紅皂白亂罵人。

▲薔薔曬出爸爸與林柔柔的對話截圖。（圖／薔薔臉書）
▲薔薔曬出爸爸與林柔柔的對話截圖。（圖／薔薔臉書）
薔薔爸爸立即報警制止林柔柔後，從警察口中才得知她是分局的頭痛人物，時常在半夜大吼大叫擾亂居民，還到7-11把貨物架全推倒過、拿消防栓㧜計程車，被壓制上救護車已經好幾次，任何阻止過她行為的警察、警衛，甚至是店員，她一律提告性騷擾，案件不只一件，前陣子林柔柔住的大樓，已將她採用惡鄰條約，強制讓她遷移搬家。

薔薔透露林柔柔隨後不斷到她的各版面瘋狂洗版，並利用此事污名化爸爸：「我很難過因為我的關係，使得我的父親被當成目標，我嚴重譴責此行為，不要傷害我的家人，我有保護家人的義務和責任。」

▲薔薔發聲明替爸爸澄清。（圖／薔薔臉書）
▲薔薔發聲明替爸爸澄清。（圖／薔薔臉書）
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