HBL／8強後段賽程陷入詭異低迷　廖慈恩說明原因

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前兩節打下來，東泰在中鋒胡晉豪半場17分10籃板的帶領下，取得4分領先；易籃再戰後，劉律世領到個人第4次犯規，泰山靠壓迫防守製造失誤，追到只落後2分，不過之後廖慈恩挺身而出，接連貢獻幾次精彩助攻，讓東泰三節打完將領先擴大到7分。
末節泰山屢次進逼，但東泰都能靠陳晉垣、劉律世的進球做出回應；比賽最後階段，劉宥儇屢次切入得手、楊財海頭晉三分，泰山打出7:0小高潮，再度追到只落後2分。但之後胡晉豪快攻得分，廖慈恩籃下二次進攻投籃命中，讓東泰穩住局勢。
泰山喊出暫停之後，劉宥儇投進三分球，接著他們又守住東泰的進攻，但在帶球過半場時，楊財海發生失誤，劉律世抄截上籃得分，雙方差距5分，時間只剩下16秒，劉宥儇再投進高難度三分，劉律世兩罰一中，劉宥儇超遠三分未能命中，比賽結束。
劉律世這一場拿到26分8籃板3助攻，胡晉豪攻下21分15籃板，陳晉垣12分3助攻，3人包辦了球隊大部分的分數；李世瑞9分7助攻，廖慈恩3分4助攻。
在14號對能仁砍下29分之後，廖慈恩狀態一落千丈，今天得到3分已經是近5場最高。少了他這個點，也讓球隊競爭力有所下滑。而今日賽後他也透露自己之所以低迷的原因。
「在對男生那場比賽扭到腳，之後自己的狀態也一直不好。」廖慈恩強調就是受傷加上調整不佳，並沒有什麼特別的原因，也認為這是很好的經驗，畢竟未來到大學遇到一樣的事情，還是要想辦法解決。
廖慈恩和陳晉垣這對高三後場，在這場比賽結束後，將正式告別HBL舞台，去年締造「東泰五虎」驚奇的5名球員，也將全數離隊。教練高丁國柱也給予兩人建議：「廖慈恩之後還要再增重，他現在太瘦了。而他和陳晉垣兩人未來若要更上一層樓，勢必在中距離和控場上都要更沉穩，畢竟沒有身高，就要在其他方面有所優勢。」
而對於劉律世，高丁國柱則稱讚他是本屆得分和籃板表現最穩定的球員，「我告訴他雖然這屆比賽沒有要求他一定要去助攻，但未來這方面一定是他要去加強的部分。」