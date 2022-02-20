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HBL／8強後段賽程陷入詭異低迷　廖慈恩說明原因

▲東泰射手廖慈恩。（圖／高中體總提供）
▲東泰射手廖慈恩。（圖／高中體總提供）

記者黃建霖/新北報導

2022-02-20 17:55:36｜2022-02-20 17:56:05

HBL高中籃球聯賽男子組準決賽階段，已無晉級機會的東泰高中，仍然扮演著攔路虎的角色，今(20)日以77:74擊敗泰山高中，讓「衛冕軍」無法自力晉級，也有些遺憾的告別今年的舞台。

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此役賽前泰山由於之前戰勝松山，只要再拿下一場勝利，無論稍後松山是否獲勝，他們都可以確定晉級。不過若是無法拿下對東泰的勝利，他們得寄望能仁擊敗松山，才能靠比較勝負晉級。

前兩節打下來，東泰在中鋒胡晉豪半場17分10籃板的帶領下，取得4分領先；易籃再戰後，劉律世領到個人第4次犯規，泰山靠壓迫防守製造失誤，追到只落後2分，不過之後廖慈恩挺身而出，接連貢獻幾次精彩助攻，讓東泰三節打完將領先擴大到7分。

末節泰山屢次進逼，但東泰都能靠陳晉垣、劉律世的進球做出回應；比賽最後階段，劉宥儇屢次切入得手、楊財海頭晉三分，泰山打出7:0小高潮，再度追到只落後2分。但之後胡晉豪快攻得分，廖慈恩籃下二次進攻投籃命中，讓東泰穩住局勢。

泰山喊出暫停之後，劉宥儇投進三分球，接著他們又守住東泰的進攻，但在帶球過半場時，楊財海發生失誤，劉律世抄截上籃得分，雙方差距5分，時間只剩下16秒，劉宥儇再投進高難度三分，劉律世兩罰一中，劉宥儇超遠三分未能命中，比賽結束。

劉律世這一場拿到26分8籃板3助攻，胡晉豪攻下21分15籃板，陳晉垣12分3助攻，3人包辦了球隊大部分的分數；李世瑞9分7助攻，廖慈恩3分4助攻。

在14號對能仁砍下29分之後，廖慈恩狀態一落千丈，今天得到3分已經是近5場最高。少了他這個點，也讓球隊競爭力有所下滑。而今日賽後他也透露自己之所以低迷的原因。

「在對男生那場比賽扭到腳，之後自己的狀態也一直不好。」廖慈恩強調就是受傷加上調整不佳，並沒有什麼特別的原因，也認為這是很好的經驗，畢竟未來到大學遇到一樣的事情，還是要想辦法解決。

廖慈恩和陳晉垣這對高三後場，在這場比賽結束後，將正式告別HBL舞台，去年締造「東泰五虎」驚奇的5名球員，也將全數離隊。教練高丁國柱也給予兩人建議：「廖慈恩之後還要再增重，他現在太瘦了。而他和陳晉垣兩人未來若要更上一層樓，勢必在中距離和控場上都要更沉穩，畢竟沒有身高，就要在其他方面有所優勢。」

而對於劉律世，高丁國柱則稱讚他是本屆得分和籃板表現最穩定的球員，「我告訴他雖然這屆比賽沒有要求他一定要去助攻，但未來這方面一定是他要去加強的部分。」

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