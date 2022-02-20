第4劑來了？美國FDA考慮授權第2針加強劑 最快今秋開打
新冠疫情在多國提高了疫苗接種率後受到控制，根據美媒援引消息，美國食品及藥物管理局正在檢視相關數據，考慮批准今（2022）年授權美國藥廠輝瑞（BioNTech）以及莫德納（Moderna）提供第2針加強劑，亦即第4針的新冠肺炎疫苗，不過相關計畫仍處於早期階段，最快將於秋季批准。
國際中心楊智傑/綜合報導
2022-02-20 18:00:32
《華爾街日報》19日引述消息人士指出，美國食品及藥物管理局（FDA）已開始對輝瑞和莫德納疫苗進行審核，當局將檢視第4劑疫苗能否加強免疫反應，以及預防重症的效用。
當局除了考慮疫苗效力的問題外，還有是否有需要針對Omicron變種病毒設計新疫苗配方，又或是以不同的配方研製疫苗，還有第4劑疫苗施打對象是有必要擴及至成年人或特定年齡組別人士等疑慮，皆是FDA的相關考量。
報導亦稱，若當局決定批准通過施打第4劑疫苗的計劃，預計接種時間最快將會落在今年秋季，原因在於此時正值每年美國人習慣接種流感疫苗的時節，當局預估屆時民眾施打第4針的意願才會較高。
※【NOWnews 今日新聞
】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922
」專線，或「0800-001922
」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。