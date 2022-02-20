COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • 四方報

寒流來襲頻傳猝死！3大族群最危險　出現「5前兆」快就醫

▲若民眾有胸悶、胸痛、呼吸困難等症狀，擔心可能是心血管疾病在作怪。（示意圖／取自 Pixabay ）
▲若民眾有胸悶、胸痛、呼吸困難等症狀，擔心可能是心血管疾病在作怪。（示意圖／取自 Pixabay ）

記者賴志昶／台北報導

2022-02-20 18:19:16

入冬後最強寒流報到，全台氣溫驟降，今（20）日各地頻傳猝死事件。心臟科醫師建議，有心血管疾病的病患、高危險因子較多的民眾，以及有胸悶、心悸等症狀的族群，都可能有猝死機率，應平時就要養成量血壓習慣，若出現其他症狀要趕緊就醫，最重要是天冷時一定要做好保暖，以防身體突遇危機。

我是廣告 請繼續往下閱讀
為何天氣一冷就會頻傳猝死案件？澄清醫院中港院區心臟內科醫師張耿豪解釋，血管只要遇到冷空氣就會收縮，就像水管一樣，如果水管縮小水壓就會加大，因此血壓也會急遽上升；而如果血壓升高，對心臟、血管的負荷就會變重，如果是健康的血管還能順利把血送出去，但如果是血管較硬或有所阻塞，就會產生腦出血等症狀，更有甚者即是猝死。

台大醫院心臟血管科主治醫師王宗道指出，天冷猝死的高危險族群，首先是有過心血管疾病的病患，例如心臟裝過支架、中風等患者，由於天冷對心臟負荷較大，因此先注意自己身體狀況；第二是有較多危險因子的民眾，例如三高、抽菸或是肥胖等族群，由於天冷血壓容易升高，雖然上述族群尚未有疾病，但也最好養成在家睡前與睡醒後量血壓的習慣，若是血壓達130／80毫米汞柱，就是高血壓族群，更要特別擔心。

王宗道特別提醒，在天氣冷如果有特定症狀的族群，更要特別注意，例如只要一活動就喘不過去、胸悶，或是心悸，但休息一陣子就會舒緩，這樣的族群可能是心血管有些狀況，但由於症狀輕微而輕忽，但如果突然遇到天氣變化，就可能會成為猝死的高危險族群。

王宗道建議，有上述症狀的患者，如果突然發作頻率加大，例如一天出現2、3次，或是出現冒冷汗、噁心以及想吐等其他症狀，就是身體發出警訊，強烈建議要盡速就醫。

除此之外，張耿豪也提醒，若是出現身體部位的不明水腫，例如手腳水腫等，就可能是由於心臟功能不佳，導致水分會滯留在身體部分部位，如果一遇到天冷等情況，就可能由於輕忽而發生危險。

張耿豪建議，高危險族群預防猝死最好的辦法就是保暖，尤其天氣冷就最好不要出門，也盡量不要到海邊等風大的地方，以防身體突然遇到狀況。

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

您是否同意中油第三天然氣接收站遷離桃園大潭藻礁海岸及海域？

不同意
同意
37.05%62.95%
2021-11-18-2021-12-11
誰才是你心中的台灣經典不敗男團？

誰才是你心中的台灣經典不敗男團？

繼續作答
即時
推薦閱讀