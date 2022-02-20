38歲KID被出賣「求婚成功」 女友竟是李佳穎閨密
38歲的藝人KID（林柏昇）幽默、搞笑又大方的個性深受觀眾喜愛，他去年8月底在野人七號部落YouTube頻道上曬出七夕特輯，難得同框辣妹女友「東區妹仔」，日前也終於拿下狗狗頭貼，曝光東區妹仔的廬山真面目。野人七號部落IG今（20）日突然釋出一張KID求婚成功的預告照，疑似不小心暴雷，對此，KID經紀人也向《NOWnews今日新聞》做出回應。另外，東區妹仔過去也在李佳穎的頻道上現身過，對方還稱她是自己的好姊妹。
記者侯家瑜/綜合報導
2022-02-20 19:00:14
從野人七號部落曬出的照片可以看到，KID將東區妹仔抱進懷裡親吻，而對方的眼神還用一道「閃光」遮掩，幸福畫面令人稱羨，標題則大方寫下：「我和東區妹仔求婚，妳願意嫁給我嗎？」讓粉絲們又驚又喜：「38歲了終於要定下來了」、「就覺得這一天不遠了」，KID也親自標註粉絲專頁並留言：「你知道你暴雷了嗎？」而經紀人則透露詳細內容、真相，都會在今晚的影片裡揭曉，預告晚上11點就會發布。
事實上，東區妹仔尚未曝光正臉時，她一雙白嫩的逆天美腿就特別引人關注，除了KID的頻道之外，她也曾在李佳穎去年的登山影片中現身過，當時李佳穎還介紹她是自己的好姊妹Rita，不過當時只能讓東區妹仔留在馬賽克裡面，直到KID在日前情人節當天才曬出與東區妹仔的多張閃照，如今傳出求婚成功的消息，讓粉絲們都相當期待。