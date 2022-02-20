HBL／金甌最終戰惜敗送陽明進4強 游沁樺：輸在自己手上
HBL8強最終日，金甌女中只要擊敗普門高中，就能擠下陽明高中，搭上4強末班車，可惜此役金甌外線大熄火32投僅2中，全隊唯一得分上雙是邱詠鈴的11分，最終以70:46吞敗，讓陽明在最後一場比賽前確定連2年踏上台北小巨蛋。
記者鍾東穎/新北報導
2022-02-20 19:08:28
由於金甌先前爆冷擊敗陽明，因此今天只要擊敗普門，就能和永仁高中攜手以4勝3負挺進總決賽，無奈天不從人願，本屆聯賽首度對到普門，第三節攻守失序，被打出10:22拉開差距，第四節團隊手感依舊低迷，再被攻下11:23，終場就以24分之差吞敗。
「很可惜！本來有機會晉級，卻輸在自己手上。」高三主將游沁樺認為，今天防守不到位是落敗主因，而自己得分也未能開張，今天出賽39分鐘，14投僅2中，包含6次三分球出手皆墨，不過拿到7分已是團隊次高。
進入複賽階段，游沁樺手感低迷，相較預賽階段僅1場得分沒過雙位數，複賽包含今天累積3場個位數得分，她認為雖有被重點看防，但主要是自己沒發揮，從中鋒到改打後衛，還有很多要學習，特別是減少失誤和解讀比賽，大學會繼續努力。
本屆女子組4強分別為北一女中、淡水商工、永仁高中和陽明高中，待最後一戰永仁和陽明結束，確定排序。總決賽將在3月12至13日於台北小巨蛋舉行。