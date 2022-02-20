檢疫所「翻攪外送物」遭轟　王必勝：僅抽查異樣物

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王必勝表示，集中檢疫所的作用是隔離及檢疫，不是遊憩休閒渡假，集中檢疫所也是我們國家檢疫隔離系統的最後一道防線，我們有責任在感染管制、住民健康、公共安全等方面負起責任，嚴謹完成交付的任務。
王必勝說明，中央集中檢疫所訂有工作指引，其中對於違禁品有明確的規定，這些規定是根據兩年多以來的經驗制定，也依據實際狀況經過多次滾動修正。舉例來說：禁止各類毒品，因其本身就是重大違法，遑論使用或禁斷後產生的各種症狀；禁止酒類，因發生過很多起酒醉吵鬧、健康關懷無法聯繫、甚至需送醫治療；禁煙，是因為常發生床上抽煙燒破床單等易引起火災的事件，同時飄散的煙味也會引起其他住民強烈抗議。
另外在執行面上，集中檢疫所安全組員警是依據專業的經驗，從住民的行為模式、送物品的人、物品的異狀等判斷後進行抽查，查出違禁品的比例非常高，照片或影片是一些實例，不勝枚舉。
王必勝說，本案經查，疑似南部某檢疫所住民，入住時即替他保管了大量煙品，因無法抽煙數日吵鬧引起其他住民抗議。後從其朋友送來便當飯菜內找出整盒香煙，因此便當送至住民時有點零亂，針對該住民狀況，會請所方提供戒煙貼片並予以關懷，並為對他帶來的不便致意。
面對民眾的不滿，王必勝也承諾，外送進來的物品和食物仍會持續抽檢，但我們會要求工作人員儘量保持其原狀完整性。（編輯：孫唯容）
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