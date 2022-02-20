HBL／能仁延長賽退松山！泰山晉級四強　保衛冕希望

我是廣告 請繼續往下閱讀
能仁在三節打完靠著林子皓的壓哨快攻得分，暫時取得2分領先，不過松山末節開打後隨即靠著4罰3中反超比數，之後柯舜凱命中三分球，讓松山超前4分；不過能仁靠李振瑋回敬三分，史魯齊快攻上籃，又反超分數。
之後兩隊開始拉鋸，比賽進入到白熱化階段，林現惟連得9分，讓松山取得些微優勢，之後曾睦軒快攻籃下取分，讓松山在最後2分鐘擁有4分優勢；暫停過後能仁孫琦森上籃得分，但接著他卻發生翻球違例，好在松山下一波攻擊沒進，史魯齊低位單打得手，將比數追平。
進入到延長賽後，能仁靠林子皓2罰1中率先開胡，之後林現惟兩罰命中，史魯齊單打成功；松山關鍵時刻連兩次發生掉球失誤，能仁靠林子皓、鄒子曦、孫琦森6罰5中確保勝利。史魯齊攻下21分9籃板，成為球隊取勝的最大功臣。
這一場林現惟32投9中得到23分，雖然第四節有亮眼表現，但整體來說命中率不夠理想。能仁主帥李正豪也表示，「這一場防守他的策略就是除了琦森之外全換，可以讓他投籃，但腳步絕對要對上。」也在比賽中收到不錯的效果。
前兩場對上光復和南山，能仁整體的表現不夠理想，李正豪認為子弟兵有些未戰先怯。因此這場比賽雖然無關他們晉級與否，但球員仍然非場渴望能夠拿下勝利。至於傷兵情況，他表示潘偉傑狀況比較不明朗，可能要等到小巨蛋才有機會回歸，但這一場贏球球員士氣有所提升，四強傷兵若能回歸對他們來說將會是一大優勢。
泰山去年奪冠之後，隨著高年級球員畢業，今年戰力實際上不若以往，複賽也是跌跌撞撞才打進8強，不過他們關關難過關關過，教練廖文彬也表示「既然老天又給了我們又一次機會，那就力拚在四強打回來。」