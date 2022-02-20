青峰把粉絲錯認成媽媽　自虧攻蛋開唱變中年人聚會

魚丁糸（蘇打綠）合體正式回歸攻蛋，今（20）日迎來「池堂影夜」演唱會第二日，青峰在演唱會尋找媽媽的身影時，竟然不小心把粉絲錯認成媽媽，讓他尷尬表示，媽媽一定會趁機敲詐他，引起全場笑聲。
記者吳雨婕/台北報導
2022-02-20 20:58:15
魚丁糸今天以歌曲《Must keep singing》、《空氣中的視聽與幻覺》、《交響夢》為演唱會拉開序幕，演唱完歌曲《你在煩惱什麼》後，他們向歌迷打招呼，阿福笑說：「全宇宙的浮萍大家好，雖然是第二天，還是會有人唸錯我的名字，你們可以多念幾次。」演唱會的觀眾區，有許多蓮葉的裝置，青峰也開玩笑的說：「可以把我們當做裝置藝術，會老的那種，還會長出苔蘚。」
在演唱完組曲後，青峰表示，這場演唱會有一種中年人聚會的感覺，「我看到有人說從幼稚園就聽我們的歌，還有人從小學聽到大學，我真的沒辦法反駁欸。」閒聊完，青峰開始找起媽媽，沒想到竟誤把穿著粉紅色衣服的粉絲錯認成媽媽，讓他驚呼：「認錯媽媽了！我媽會用這個藉口敲詐我一筆！她（粉絲）很年輕欸，不好意思，那我媽在哪？」
馨儀、青峰兩人也不忘自虧先前與林暐哲的侵權風波，馨儀提到，在安排歌單的時候，一直思考怎麼樣才能勾起大家的回憶，讓大家從冬眠一起醒過來，青峰插話道：「賞巴掌啊！那兩個巴掌不夠響嗎？喔不止兩個，其它你們沒看到，是在後面踢的那種。」