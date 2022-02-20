女星抗癌重生！歸零回到小時候　老公寵妻低調陪整夜

蘇珮卿昨（19）舉辦「This is..」VIP演唱會，好友鳳小岳、王若琳、詹雯婷（Faye）都到場全程觀賞，而蘇珮卿的美國老公Cody（白克迪）也親任鼓手助陣愛妻。而她也在演唱會上分享抗癌的辛苦過程，表示能夠開唱，就像是歸零的感覺。 我是廣告 請繼續往下閱讀 蘇珮卿歷經抗癌重生，轉為獨立製作後，去年推出英文單曲《This Is Trouble》，昨演唱會一開始她就開玩笑說：「取名《This is..》即是來自不久前這首歌，而且發生在我身上的『trouble』算滿嚴重的，不適合今晚，所以把trouble拿掉！」又表示當時抗癌的辛苦，換得現在音樂的交流，打開了未來的可能性，她滿懷感恩。而會選在玉成戲院開唱，她提到原因：「想在一個特別的的方，像是歸零、也像回到小時候，有穿越時空的生命感！」▲蘇珮卿抗癌成功。（圖／Siren Song Music提供）蘇珮卿在演唱完《來生》、《我們都是寂寞的》、《起飛》後，突然提及老公Cody打鼓的地方，就在舞台正中心的一座「小房子」裡，蘇珮卿打趣說：「我老公一整晚都坐在神壇裡面！」引起全場哄堂大笑。此外，好友鳳小岳利用排練結束、下台中拍戲前的寶貴時間，返家帶妻小一同趕來為蘇珮卿加油。▲鳳小岳（左）特別帶著妻小支持蘇珮卿。（圖／Siren Song Music提供）青峰把粉絲錯認成媽媽 自虧攻蛋開唱變中年人聚會急甩王力宏小三醜聞！BY2妹大動作改名 網全看傻樂天女孩化身赤木晴子 回眸燦笑讓粉絲宛如心臟重擊