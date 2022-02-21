開眼界！賭王兒舊愛再婚聘禮超震撼 黃金排排站逾4千萬

已故賭王何鴻燊的兒子何猷君和辣模奚夢瑤結婚３年，生了一對兒女，何猷君的舊愛林慧俐日前也迎來喜訊，未婚夫送上豪華聘禮，傳統的山珍海味和黃金飾品，擺滿一整間房，豪奢程度令人乍舌，據媒體估計光這聘禮就逾4000萬台幣！





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30歲的林慧俐最終沒和何猷君步上紅毯，但論起其家境，雖比不上賭王家，卻卻也非等閒之輩，林慧俐的父親林榮福是新加坡華裔富豪，身家有25億美金，在《2020福布斯新加坡富豪榜》排在第12名。林慧俐當年跟何猷君交往後，逐漸為外界熟悉。





▲林慧俐(左)和未婚夫近年來常搭私人飛機到處旅遊。翻攝林慧俐IG

據了解，林慧俐比何猷君大3歲，兩人交往時，20歲的何猷君還在讀大學，2015年公開戀情時非常高調，不僅四處放閃，何猷君也曾帶著林慧俐回家為媽媽慶生，林慧俐和何猷君一家人非常熱絡。 可惜兩人交往半年後，林嘉俐決定到韓國發展模特兒事業，終因遠距離戀愛而分手。





不過，林慧俐已在富二代名人圈成名，而個性熱情高調的她，人生經歷才要開始繽紛，她之後愛上一位沒有名門背景的泰國帥哥，交往半年就奉子成婚，但結婚1年就分居，婚姻僅維持3年，爾後林慧俐獨自帶著兒子生活。離婚不會影響林慧俐對愛情的追求，沒多久就和現在的未婚夫交往，未婚夫雖才33歲，白手起家從事IT事業，已累積一定的財富，２人高調曬愛，還常搭私人飛機到各地旅遊，去年９月男生送上大鑽戒，林慧俐答應男友求婚。





▲林慧俐收的聘禮中，可見碩大的黃金龍鳳手鐲。翻攝林慧俐IG

日前林慧俐在IG公開未婚夫送上大聘禮的照片，山珍海味令人眼花撩亂，包括鮑魚、元貝、花膠、五大酒莊的名貴紅酒，以及228擔嫁女餅等，幾乎堆滿整間房，淹沒一對新人。當然黃金更不能少，照片中至少可看到6對宛如流星錘的龍鳳鐲、一大盒足金的金條，媒體估算光這聘禮價值就超過4000萬台幣，網友也忍不住猜想，2人之後的婚禮會豪奢到什麼程度。



