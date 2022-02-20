HBL／陳將双返台後持續進步　陳定杰：尤其防守和領導力

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而作為他的最佳助手，張俊生今天表現也很出色，12投8中拿到21分，中鋒鄭名斈得到12分12籃板；南山方面以宋昕澔的21分最為出色，葉惟捷17分，吳志鍇15分。
賽後受訪時，南山主帥許時清無奈的表示，其實賽前都就有告訴球員不要太在意陳將双投進的一些高難度進球，「那就是他的能力，不要因此就動搖了，他拆炸彈就給他拆。」可惜球員在場上還是有些慌了手腳。
從輸給高苑後，擔心晉級4強出現危機；到現在以小組第一之姿晉級。陳定杰肯定球員的表現，直言等一下要請球員吃好料的，來犒賞他們一下。
對於接下來的四強戰，陳定杰表示無論對手是誰，就是一步一腳印的打出球隊的風格，最後3個禮拜還有很多事情要準備，把自己做好就對了。「光復從我上任以來，最強調的就是防守，陳將双沒做好時我也會問他：『你累了啊？是不是想要下來？』更何況是其他球員。」
目前為止，陳將双展現出超越這個聯賽其他球員水平的能力，在場上的主宰力更是有目共睹。有人認為在返台後在HBL打球，是否反而有些遲滯了他的發展？但對此他本人不那麼認為。
「我覺得我在今年學到的是怎麼在場上保持冷靜，怎麼更聰明的在場上打球，更有效率的發揮。更重要的是——懂得聽從教練的調度。」陳將双表示上個學年度，自己被換下來時，總會有些生悶氣，想要更多的留在場上。但今年就明白教練和老師都是為了自己和球隊好，理解他們為了讓球隊更平衡的一些調度。
而陳定杰則是表示，陳將双今年最大的突破是他比去年更願意去做防守，並且打得更有效率。「外線把握性更高，垂直彈跳的能力更好，急停跳投也更穩定。」
「當然帶領球隊這方面，他也成長很多，今年把這支球隊的水平提升起來，幫助學弟們去成長。我相信未來他如果到更高層級、或是說職業隊，這些東西對他的幫助絕對很大，不亞於球技的提升。」