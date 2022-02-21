KID掏鑽戒「下跪求婚」萬人搶看 東區妹仔提1要求才答應
38歲的藝人KID（林柏昇）去年8月底在野人七號部落YouTube頻道上，曬出七夕特輯，難得同框辣妹女友「東區妹仔」Rita，日前也終於拿下狗狗頭貼，曝光她的廬山真面目。野人七號部落昨（20）日晚上也釋出KID求婚特輯，吸引上萬人觀看，其中當KID下跪求婚後，Rita竟沒有馬上答應，反而是要求他「大聲一點」，儘管感動到哭花妝容，模樣仍俏皮可愛。
記者侯家瑜/綜合報導
2022-02-21 00:20:37｜2022-02-21 00:28:03
KID邀請將近70位好友一同在露營區籌備求婚儀式，除了可以看到瘦子指導KID求婚技巧之外，Rita的閨密李佳穎也親自到場支持，還被現場的氛圍感動到落淚。Rita在好友的指引下走入營區，一一接下身旁遞來的玫瑰花，隨後就開始播放求婚影片，KID、Rita從相識到相戀的過程，各種生活日常、出遊照都相當甜蜜。
當Rita快要走到終點時，淚水忍不住潰堤，KID也在一陣歡呼尖叫聲中現身，誠懇地訴說彼此相愛的點滴，感性地說：「我愛妳的程度跟照顧妳的程度，甚至超越我自己，我現在正式跟妳求婚，希望妳答應我，我會好好照顧妳接下來的日子，以及妳的家人。」坦言自己原本在大家眼中不可能結婚，不過在與Rita在一起的第一個星期後，就想要將她娶回家，KID說完後便拿出「八心八箭」的鑽戒下跪，Rita則笑說「大聲一點」，笑翻不少好友，隨後也幸福地說出「我願意」，現場浪漫氛圍羨煞眾人。