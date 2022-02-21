COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • 四方報

KID掏鑽戒「下跪求婚」萬人搶看　東區妹仔提1要求才答應

▲KID（左）掏鑽戒下跪，女友哭紅雙眼喊答應條件。（圖／野人七號部落YouTube）
▲KID（左）掏鑽戒下跪，女友哭紅雙眼喊答應條件。（圖／野人七號部落YouTube）

記者侯家瑜/綜合報導

2022-02-21 00:20:37｜2022-02-21 00:28:03

38歲的藝人KID（林柏昇）去年8月底在野人七號部落YouTube頻道上，曬出七夕特輯，難得同框辣妹女友「東區妹仔」Rita，日前也終於拿下狗狗頭貼，曝光她的廬山真面目。野人七號部落昨（20）日晚上也釋出KID求婚特輯，吸引上萬人觀看，其中當KID下跪求婚後，Rita竟沒有馬上答應，反而是要求他「大聲一點」，儘管感動到哭花妝容，模樣仍俏皮可愛。

我是廣告 請繼續往下閱讀
KID邀請將近70位好友一同在露營區籌備求婚儀式，除了可以看到瘦子指導KID求婚技巧之外，Rita的閨密李佳穎也親自到場支持，還被現場的氛圍感動到落淚。Rita在好友的指引下走入營區，一一接下身旁遞來的玫瑰花，隨後就開始播放求婚影片，KID、Rita從相識到相戀的過程，各種生活日常、出遊照都相當甜蜜。

▲瘦子（左）指導KID求婚技巧。（圖／野人七號部落YouTube）
▲瘦子（右）指導KID求婚技巧。（圖／野人七號部落YouTube）
▲李佳穎感動落淚。（圖／野人七號部落YouTube）
▲李佳穎感動落淚。（圖／野人七號部落YouTube）
當Rita快要走到終點時，淚水忍不住潰堤，KID也在一陣歡呼尖叫聲中現身，誠懇地訴說彼此相愛的點滴，感性地說：「我愛妳的程度跟照顧妳的程度，甚至超越我自己，我現在正式跟妳求婚，希望妳答應我，我會好好照顧妳接下來的日子，以及妳的家人。」坦言自己原本在大家眼中不可能結婚，不過在與Rita在一起的第一個星期後，就想要將她娶回家，KID說完後便拿出「八心八箭」的鑽戒下跪，Rita則笑說「大聲一點」，笑翻不少好友，隨後也幸福地說出「我願意」，現場浪漫氛圍羨煞眾人。

▲Rita淚水忍不住潰堤。（圖／野人七號部落YouTube）
▲Rita淚水忍不住潰堤。（圖／野人七號部落YouTube）
▲KID在一陣歡呼尖叫聲中現身。（圖／野人七號部落YouTube）
▲KID在一陣歡呼尖叫聲中現身。（圖／野人七號部落YouTube）



關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

您是否同意中油第三天然氣接收站遷離桃園大潭藻礁海岸及海域？

不同意
同意
37.05%62.95%
2021-11-18-2021-12-11
誰才是你心中的台灣經典不敗男團？

誰才是你心中的台灣經典不敗男團？

繼續作答
即時
推薦閱讀