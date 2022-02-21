丟丟妹叔父遭搶！警雲林攻堅2蒙面嫌 1人自轟宣告不治
直播拍賣主「丟丟妹」的叔父，驚傳在本月4日遭2名歹徒分持長、短槍，闖入彰化住處搶走數十萬元，彰化縣警方連日跟監，在20日凌晨於雲林某汽車旅館攻堅，其中1名嫌犯竟在無計可施下舉槍自轟命危，送醫急救昏迷指數3，稍早宣告不治，另1名嫌犯成功逮補。彰化警局將自今（21）日上午9時30分公布詳細案情。
編輯中心／綜合報導
2022-02-21 08:29:15｜2022-02-21 08:58:36
直播拍賣主「丟丟妹」擁有破百萬粉絲，但日前無預警拋出震撼彈，一度宣布無限期停播，遭爆料主因是爸爸開設的賭場被搶劫上千萬，不過她先前也對此事發出長文澄清，強調停播和爸爸毫無關係，事件也沒有關聯，單純是體恤員工，並鄭重警告這些不法的爆料人士，不要再「混淆視聽」、「見縫插針」。
而丟丟妹的爸爸也出面表示他沒有開賭場，被搶的是他弟弟家，但被搶的金額他不能說，而且和他沒有關係。據悉，搶案發生在2/4深夜，當天有兩名蒙面男子，駕駛著無車牌的車闖入住家，分別持著長短槍行搶，損失金額約數十萬元。
彰化警方和美分局展開連日跟監，在20日凌晨於雲林某汽車旅館攻堅，但過程中一名楊姓嫌犯，疑似因無路可逃竟持槍往頭部開槍，送醫命危，昏迷指數3情況不樂觀，而另一名嫌犯已順利落網，詳細行搶原因仍有待釐清。（編輯：林莞茜）
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