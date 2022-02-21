2022高雄新住民燈區 「脈動」與「共生花」共創族群共榮
《四方報》報導，內政部陳宗彥政務次長、移民署鐘景琨署長及新住民發展基金管理會9位委員，於本（2）月18日特別前往高雄衛武營都會公園參與2022臺灣燈會在高雄，欣賞由新住民發展基金補助設置之新住民作品〈脈動〉與〈共生花〉主題，呈現臺灣多元族群豐沛能量，展現族群共榮共好的氛圍。
記者李芷涵/綜合報導
2022-02-21 09:18:22
陳宗彥政務次長表示，由新住民燈區的〈脈動〉與〈共生花〉作品，不僅僅是新住民藝術家的在臺生活故事，也是所有新住民初入臺灣的心路歷程，以及融入臺灣社會創造多元文化繁花盛開的光景。日本新住民長友大輔自身經驗與感觸，創作的〈脈動〉闡述初來乍到的忐忑心境，所帶來的激動起伏轉換為一顆心臟跳動的過程，準備好面對未知的挑戰；以及加拿大新住民葉海地以長期在花東生活體驗，透過每朵獨立形狀陶藝花所群集而成的〈共生花〉，形塑這片土地共創共榮的人民。這2座新住民創作主題，搭配現場光影流動及音樂饗宴，交織出多樣且豐富的文化。
目前臺灣將近57萬新住民，其中在高雄市就有超過6萬的新住民人口，為全國第2名，在這塊土地共同生活。高雄市政府打破族群框架，運用光影多媒體科技呈現衛武營主燈《武營晚點名》島嶼記憶·光舟劇場，呈現不同族群包括客家人、原住民，還有新住民意像，用不同的語言，不同的面貌，共同生活在這塊土地，成為高雄的記憶、臺灣的故事。
移民署鐘景琨署長也表示，肯定高雄燈會特別培訓新住民及其子女，擔任通譯導覽工作，透過專業儀態及口語表達，提升燈區導覽專業。另外在愛河灣海風廣場的「多元文化 海風舞台」，邀請了泰國、越南、印尼、摩洛哥、加拿大、夏威夷、俄羅斯與南美玻利維亞等13國新住民藝文團隊提供魅力四射的表演節目，豐富臺灣多元文化，拓展國際視野。
高雄燈會展期至本月28日止，歡迎大家蒞臨高雄衛武營都會公園，觀賞新住民作品，配合中央疫情指運中心的防疫措施，務必戴口罩、勤洗手，配合實聯制；觀賞燈會期間，也可運用「臺灣燈會防疫平台」，不僅可滿足防疫實聯制的要求，也能線上預約活動展演，享有快速通關效率。