台股早盤一度跌百點　航運、鋼鐵逆勢強漲上攻

國際地緣政治緊張，使美股上周五（18日）四大指數皆收黑，台北股市今（21）日開盤也走跌，早盤一度跌百點，來到18129點，但隨後跌幅縮小。權值股台積電早盤跌0.4%，來到634元，其他電子股也稍作休息。今日焦點在航運與鋼鐵，榮運、志信、中櫃飆漲停。彰源、新鋼與海光也衝漲停板。
記者許家禎/綜合報導
2022-02-21 09:31:50｜2022-02-21 09:33:57
美股道瓊指數上周五（18日）下跌232.85點，或0.68%，收34079.18點；那斯達克指數下跌168.65點，或1.23%，收13548.07點；標普500指數下跌31.39點，或0.72%，收4348.87點；費城半導體指數下跌38.30點，或1.12%，收3384.30點。
台北股市今日開盤跌35.95點，加權股價指數以18196.4點開出，早盤一度跌百點，來到18129點，但隨後跌幅縮小。權值股台積電早盤跌0.4%，來到634元，其他電子股也熄火，如南亞科、大立光、旺宏、力積電、國巨、世界先進跌1%。
今日焦點在航運與鋼鐵，榮運、志信、中櫃飆漲停，長榮、陽明漲2%，萬海漲逾1%。但華航跌3.6%、長榮航跌3.4%。至於彰源、新鋼與海光也衝漲停板，大成鋼、燁興漲6%，允強與華新漲2到3%。造紙股表現也亮眼，華紙、永豐餘與榮成漲1到3%之間。