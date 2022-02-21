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培植青年、延續政治能量　江啟臣、李乾龍3月成立基金會

▲國民黨立委江啟臣近日舉辦國民黨青年沙龍活動，外界解讀是為培植江系青年、延續政治能量。（圖／江啟臣辦公室提供）
▲國民黨立委江啟臣近日舉辦國民黨青年沙龍活動，外界解讀是為培植江系青年、延續政治能量。（圖／江啟臣辦公室提供）

記者羅婉庭／台北報導

2022-02-21 09:34:09｜2022-02-21 09:38:20

國民黨立委江啟臣近日舉辦國民黨青年沙龍活動，外界解讀是為培植江系青年、延續政治能量。對此，江啟臣今（21）日表示，藍營要重新獲得年輕世代的認同，必須是全體上下共同努力才可能成功，另外，「啟思民本基金會」將於3月中旬成立，作為青年培力和政策研究平台。

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由於近年來青年參政愈加蓬勃，除了投票率提高，也有越來越多的年輕人願意進入公共領域，擔任政治幕僚，甚至投入政治圈。適逢地方選舉，被認為是年輕參政的關鍵年，因此，江啟臣昨日邀請曾參加過黨內活動的的青年參與沙龍活動，以傾聽青年世代對公共事務的看法，以及讓年輕有更好的參政平台。

江啟臣表示，參與沙龍活動的名單，皆是過去黨內革命實踐講習班、國會青年體驗營、願景營等學員，他強調，非常感謝他們願意犧牲假期的時間，表達對公共事務的關心、對中華民國派的支持，這也證明只要願意持續經營，國民黨就能爭取到年輕人的心。

江啟臣說，藍營要重新獲得年輕世代的認同，必須是全體上下，不分你我，齊心協力才可能成功。這場青年沙龍就是希望能不斷凝聚中華民國派，完成過去和各位年輕夥伴的承諾，讓國民黨重新成為年輕人的黨。

江啟臣也宣布，他和國民黨前秘書長李乾龍、黨內青壯民代、學者專家和社會賢達，預計在3月中旬會成立「啟思民本基金會」，並將作為青年培力和政策研究的平台，從以民為本的價值出發，為國家找出路、為人民謀福祉、為青年拚未來。

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