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吃到飽迷哭了！欣葉日本料理中山店2/15悄悄熄燈

▲欣葉日本料理中山店因租約到期，已於2/15悄悄結束營業，預計今年上半年將重新以嶄新店舖與消費者見面。（圖／欣葉提供）
▲欣葉日本料理中山店因租約到期，已於2/15悄悄結束營業，預計今年上半年將重新以嶄新店舖與消費者見面。（圖／欣葉提供）

記者張勵德/綜合報導

2022-02-21 09:41:53｜2022-02-21 09:45:51

在台北市中山北路二段經營22年的知名餐飲品牌欣葉日本料理中山店，因租約到期已於2月15日悄悄熄燈，欣葉餐飲集團指出，未來將以嶄新的店舖為消費者服務，持續提供好品質的料理與用餐環境。

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欣葉日本料理是很多消費者選擇吃到飽餐廳的首選，因為價格合理、CP值高，適合全家大小聚餐，包括壽司、生魚片、炸蝦天婦羅等都是熱門名菜。成立於1998年的欣葉日本料理，第一間店開在新光三越A11，在buffet市場中以日本料理定位、四季更迭節奏與細膩友善服務為鮮明特色，平實的價格更是培養出許多忠實顧客。2000年在中山北路二段開設中山店，採雙層設計，有多間包廂，能一邊用餐一邊欣賞街景。縱使集團宣布在今年元旦起調高吃到飽用餐價格，每人漲價100元，還是深受消費者喜愛，在google評價上平均有4.2顆星的高評價。

欣葉集團指出，中山店租約到期後，考量現有店型不敷未來使用，營運至2月15日，全新樣貌店鋪正籌備中，預期今年上半年會與大家見面。目前顧客可選擇到新光三越信義新天地A11、北市館前店、健康店以及桃園市中茂店等分店用餐，現有消費權益亦不會受影響。

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