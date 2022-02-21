疫情燒！2月景氣展望跌、物價上漲感受指數近10年新高
國泰金控今（21）日公布今（2022）年2月國民經濟信心調查結果，本土疫情升溫，景氣展望指數走低，民眾的大額消費意願受抑制，其中有56%的人認為今年通貨膨脹率會高於2%，而且民眾物價上漲感受指數也走升至91.9，為2012年6月以來新高。
記者顏真真/台北報導
2022-02-21 09:51:37
國泰金指出，國發會最新公布的12月景氣對策信號維持黃紅燈，領先指標微幅下降，同步指標則上揚，2月調查顯示，本土確診病例增加且國際地緣政治風險升溫，景氣展望指數下降至2.8（1月17.5），現況指數走低至2.3（1月26.6）。
此外，民眾薪資上漲預期指數走降至9.2（1月16.2），大額消費意願指數亦下滑至0.6（1月11，賣房意願指數微降至-3.1（1月-3.0），顯示近期國內確診病例增加開始對民眾的大額消費意願產生負面影響，但房市榮景讓民眾賣房意願仍維持高檔。
不過，主計總處估計2022年經濟成長4.15%，國泰金2月調查結果亦顯示，民眾對於2022年台灣經濟成長率的平均預期值為3.38%，低於1月的3.44%，82%民眾認為2022年經濟成長率會達到2%以上。
至於民眾對於2022年平均通膨預期值為2.2%，低於1月的2.24%，預期2022年通膨率高於2%的民眾比例為56%，但民眾物價上漲感受指數則走升至91.9（1月91.1），為2012年6月以來新高。
國泰金這項調查是在今年2月1至7日進行，針對國泰人壽官方網站會員及國泰世華銀行客戶發出電子郵件問卷，並成功回收共1萬9523份有效填答問卷。