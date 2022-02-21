把好市多當遊樂場？屁孩坐推車撞貨架引戰 官方回應了
有網友直擊，深受台灣人喜愛的美式賣場好市多（Costco），疑被當成遊樂場，曝光一段民眾以賣場推車玩樂的影片，只見一名男子坐在推車內，連人帶車被另外兩人用力推出，放任推車直接衝向前方撞上貨架，這段12秒的影片還被上傳至網路，笑稱「沒救了」，引發眾怒遭到網友撻罰。《NOWnews今日新聞》記者求證好市多，業者發出聲明強調：「影片行為是絕對不可取！會加強控管，若會員看到也請立即告知，我們會立刻派人處理。」
記者蕭涵云/台北報導
2022-02-21 10:47:10
好市多購物選擇多、價格實惠，受到不少台灣人喜愛與支持，雖採會員制但奧客仍無所不在，過去便常因沒有公德心的行徑引發購物糾紛。近日網路再度流傳一段民眾以賣場推車玩樂的影片，疑似把賣場當成遊樂場，引發眾怒。
這段12秒的影片中，看到一名男子不僅違反規定坐在賣場推車內，更連人帶車被另外兩人用力推出，放任推車直接衝向前方撞上貨架，連一旁購物的民眾也嚇了一跳。
《NOWnews今日新聞》記者求證好市多，業者聲明，「賣場購物車是裝載商品、且在購物車上有警示語告知孩童座也有重量的限制」。賣場內人來人往，官方強調會員及員工的安全是最重要的，「錄影帶內的行為是絕對不可取，請勿模仿類似行為」，並表示賣場會加強控管，「若會員看到也請立即告知，我們會立刻派人處理」。