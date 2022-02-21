「最挺台美前國務卿」蓬佩奧3月2日訪台 將晉見蔡英文
媒體報導，美國前國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）將於3月初應遠景基金會邀請訪台，並將晉見蔡英文等國安高層。對此，外交部今 （21）日予以證實，並誠摯歡迎蓬佩奧伉儷訪問團來訪
記者呂炯昌／台北報導
2022-02-21 11:28:39｜2022-02-21 11:32:00
外交部表示，美國前國務卿蓬佩奧伉儷訂於3月2日至5日訪問台灣，期間將晉見蔡英文，接受副總統賴清德款宴、拜會立法院長游錫堃、外交部長吳釗燮，並接受吳釗燮款宴，並應遠景基金會邀請於3月4日出席演講活動，也將與國內政、商、學等各界人士交流互動，強化台美間的緊密友好關係。外交部誠摯歡迎蓬佩奧伉儷訪問團來訪。
外交部表示，蓬佩奧是台灣長期堅定的友人，任內對推動台美關係貢獻卓著，包括促成川普政府多次對台軍售、解密美國對台灣的「六項保證」相關文件、進一步強化對台灣的安全承諾、宣布撤銷不合時宜的台美交往限制等。此外，在他任內，台美也新創立多項雙邊機制，如「台美印太民主治理諮商」、「台美經濟繁榮夥伴對話」、「台美教育倡議」、簽署「台美科學及技術合作協定」等，使台灣與美國在各領域的全球夥伴關係得以更加深化。
外交部進一步表示，蓬佩奧在卸任後仍經常公開為台灣發聲，力挺台灣的自由與民主，外交部並由衷感謝蓬佩奧對台灣的鼎力支持及長遠友誼。 蓬佩奧前國務卿政治經歷豐富，曾於2018年4月至2021年1月間擔任美國國務卿，也曾任中央情報局局長及聯邦眾議員等要職，蓬佩奧來訪充分展現美國兩黨一致對台灣「堅若磐石」的支持，以及台美全方位夥伴關係的緊密友好。