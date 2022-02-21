寒流狂用暖暖包當心低溫燙傷！專家：「這樣用」安全又暖

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而有些強打「高溫速熱」的暖暖包，強調平均溫度可達攝氏60度以上，比一般暖暖包溫度約高攝氏10度。羅陽醫師強調，這類商品升溫效果雖然好，但建議使用5~10分鐘就要換位置。
至於網路傳言暖暖包要貼在「脂肪厚」的部位才會有效又安全，羅陽提醒，不是貼哪裡才安全的問題，而是全身皮膚都不能長時間直接接觸發熱物，「因此也沒有所謂的建議使用部位，大方向就是暖暖包一定要隔著布料使用。」
特別提醒，包括年長者、糖尿病患者、小孩及失智患者，因為感覺較遲緩、不敏感、皮膚萎縮變薄，或者無法清楚表達體感狀況，都容易發生低溫燙傷而不自知，使用暖暖包時就要特別注意。
若不幸發生低溫燙傷狀況，第一時間先移除熱源，並用冷水冷敷15~20分鐘，降溫並減少熱能在皮膚上的時間。冷敷是指毛巾沾冷水，若用冰塊直接接觸冰敷容易刺激皮膚。如果已經到了出水泡的程度，就要盡速就醫，避免水泡破掉增加感染機率。
此外，日本醫學博士福田千晶在《暖活：手腳冰冷隱藏著可怕的危機！》一書中建議，如果想讓身體快速暖和，把暖暖包放在「腰部兩側」最好，因為腰間骨頭少並有肝臟、腎臟等血液量充足的內臟器官，只要腰部足夠溫暖，就能緩解大腦緊張狀態，下達輸送大量血液的命令，促進血液循環，讓手腳末梢神經感到暖和。另外也推薦把暖暖包放在肩胛骨中間、脖子後下方以及肚臍下方等部位，也都是能促進血液循環的穴位。