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響應國際母語日！移民署Podcast邀新二代聊學母語體驗

▲響應2/21國際母語日，移民署Podcast「文化談新事」首播。（圖／移民署）
▲響應2/21國際母語日，移民署Podcast「文化談新事」首播。（圖／移民署）

記者李芷涵/綜合報導

2022-02-21 11:35:57

《四方報》報導，2月21日是國際母語日，為了彰顯新住民第二代對母語的重視與學習的企圖心，內政部移民署首創Podcast節目:「文化談新事」，陪你聊心事，由熟練母語文化的新二代企劃製播，邀請新二代暢談學習母語的經驗及趣事，鼓勵新二代多多使用母語，成為未來臺灣在國際上的新國力。

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本節目主持人也是此節目的一大亮點，由越南新二代陳金鈴及日語移民官王志文雙搭檔主持，從企劃到製作一手包辦，講述自身學習母語及外語的過程，分享給新住民及新二代參考，為移民署推廣母語增添活潑年輕色彩。

國際母語日定為每年的2月21日，由聯合國教育、科學及文化組織於1999年提出倡議，從2000年起，每年的2月21日為國際母語日。目標是向全球宣傳保護語言的重要，促進母語傳播的運動，讓每個語言的創造力與文化都受到尊重。

▲林小婷學習印尼傳統舞蹈，培養母國文化素養，常受邀表演。（圖／移民署）
▲林小婷學習印尼傳統舞蹈，培養母國文化素養，常受邀表演。（圖／移民署）
在今日節目首播第一集中，邀請到越南新二代劉德曜及印尼新二代林小婷分享學習母語的過程。不同於過去外籍媽媽不敢教自己新二代子女學母語，以免影響學習中文的觀念已經過去了，劉德曜與林小婷的母親，從小就積極帶他們返回母國，耳濡目染不怕講母語，利用環境沉浸式學習，自然講出一口流利母語，正值現今臺灣社會提倡雙語或多語教學，讓他們對語言更能勇於學習，其發展潛力更為多元與開放。

近年政府提倡新南向政策，學習東南亞語言正夯，兩位新二代也剖析臺灣人學習東南亞語「音意相近，容易理解」，鼓勵大家學習東南亞語言，並直言：「語言就是通往世界的鑰匙，沒有這把鑰匙，我們將無法轉動世界」。

移民署臺北市服務站主任蘇慧雯表示，新興網路媒體平台podcast係節目檔案存放於網路上，透過podcast平台，可以隨選隨聽，並結合訂閱功能，當有新節目出現的時候會自動出現在聽眾的訂閱清單裡面，取得最新的節目內容，年輕人可以邊運動邊聽節目，十分便利。移民署特別在國際母語日這天製播新二代Podcast節目來推廣多學母語文化，未來每月更新製播1集，並在Firstory等各音樂串流平臺播出，也歡迎有興趣朋友前往訂閱與收聽。網址為https://open.firstory.me/user/culturechatroom

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