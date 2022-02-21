藍營金主「鎢鋼大王」轉幫柯文哲？民眾黨：介紹朋友認識
素有「鎢鋼大王」美名，近年來轉投資飯店業成功的春保森拉天時鎢鋼集團總裁廖萬隆，被爆出原是國民黨的金主，不過近年來轉支持身兼台灣民眾黨主席的台北市長柯文哲，引發社會各界議論。對此民眾黨發言人楊寶楨表示，金主或是贊助的部分不清楚，但包括自己在內，的確有部分議員參選人有與他見過面。
記者丁上程／台北報導
2022-02-21 11:38:24
民眾黨文宣部前主任柯昱安日前在接受媒體訪問時，爆料民眾黨內有些從舊國民黨體系出來的人和親藍營的金主，確實有在運作藍白合。對此柯文哲受訪時隨即反問柯昱安「我黨主席都不知道了，文宣部主任怎麼會知道？」對此《聯合報》今（21）日的報導指出，柯昱安所指的「藍營金主」，就是鎢鋼大王之稱的廖萬隆。
對此民眾黨發言人楊寶楨今日上午接受媒體訪問時，表示柯文哲與廖萬隆本來就有認識，廖萬隆也認為平常有機會，可以幫忙介紹一些人給柯市長認識，「他不只是親藍的被背景，只要有機會也會介紹民進黨甚至無黨籍的人士，來給柯認識。」楊寶楨說，大家不需要特別把一個企業家冠上他是某顏色黨派的，不一定的。
至於「贊助民眾黨」一事，楊寶楨坦言不是那麼清楚，不過的確有一些黨內的參選人有跟他見面過，但有沒有到他的豪宅並不一定。「因為其實像我的話，有見過廖萬隆本人，但不是在豪宅，而是在外面餐廳餐敘。」楊寶楨說，由於並非公開活動，因此與會人士有誰不太方便透露，但的確參選人平常跑選舉、各地活動，認識各界人士都是非常正常的事，請外界不用刻意多做解讀。