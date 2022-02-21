NBA／明星賽三分球王！柯瑞轟進50分及破紀錄16顆三分球
和克里夫蘭球迷結仇結大的勇士當家射手Stephen Curry(柯瑞)今(21)日隨著NBA全明星賽來到騎士主場，儘管開場時被噓聲招呼，但仍帶來一場好球，全場轟進16記三分球、拿到50分，單場三分球數和總數都創下新高，成為明星賽歷史三分球之王，並榮獲明星賽MVP。
記者鍾東穎/綜合報導
2022-02-21 12:01:22
「勇騎大戰」曾連續4年上演，只不過Curry領軍的勇士拿下3冠，今年NBA明星賽來到克城舉行，賽前球員介紹時，前克城之王「詹皇」LeBron James受到熱烈歡迎，他也興奮地怒吼起來，對比Curry被全場噓聲伺候形成強烈對比。
不過今年Curry屬於「詹皇隊」成員，他也不吝嗇展現招牌外線，上半場11投8中，已經是明星賽半場命中三分球新高，且只差1球就能追平Paul George所寫下的單場9球紀錄。
果真下半場開打沒多久，Curry單節又轟進7顆打破紀錄，最後全場三分球27投16中，改寫明星賽單場三分球新高，而Curry生涯在明星賽投進47顆三分球，也超越James和James Harden成為全明星賽歷史三分球之王。