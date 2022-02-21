很懂用！萌貓「頭戴頸枕」爽躺暖桌 網笑：根本耍廢的我
這孩子身體裡面應該是工讀生吧？都說毛小孩養久了有時會做出像人類一樣的舉動，日本這隻貓貓就是最好的例子。日前飼主替愛貓戴上吐司造型頭套，沒想到卻發現牠非常懂得「物盡其用」，讓推主也忍不住笑說：「這是我下班後的樣子」！
編輯中心/綜合報導
2022-02-21 11:54:12
原來這隻還未滿一歲的貓咪叫做「石頭（いわし）」，日前因為做了絕育手術，飼主必續替牠戴上頭套避免牠舔舐手術傷口，於是飼主選了一個吐司造型的頭套。沒想到日前天氣冷，石頭自己跑進暖桌裡，露出上半身在毯子外，翻著肚皮將頭套當成「頸枕」，看起來就像蓋著棉被一樣熟睡，這麼衝擊的畫面讓飼主立刻拍下來，記錄這搞笑的一刻！
飼主也表示石頭一開始很不習慣這個頭套，但是過了一天之後牠發現可以拿來當作頸枕，就開始越來越像人類、會躺著睡覺，因此飼主將照片分享在推特上並寫下：「用人類的方式放鬆」，還笑說雖然牠傷口已經復原，但自己正在考慮是否要買其他造型頭套讓牠繼續戴著當頸枕了！
照片一分享立刻吸引許多網友笑說：「這不就是下班回到家的我嗎？」、「很像假日在被子裡耍廢看電視我」、「有一種似曾相識的感覺」、「牠掌握訣竅了」、「我家的貓也會拿來當枕頭」、「進化成人類了」。（編輯：陳珮瑜）