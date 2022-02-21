警攻監畫面曝光！丟丟妹叔叔遭劫財 嫌拒落網開槍自轟亡
知名直播網紅丟丟妹的叔叔，本月4日，遭2名歹徒持槍闖入彰化住家搶劫，得手數10萬元後隨即逃逸無蹤，昨天（20日）凌晨，警方接獲情資，前往雲林縣某汽車旅館逮人，不料其中一名楊姓嫌犯見狀，自知難逃法網，遂開槍自轟，送醫後仍宣告不治。
編輯中心/綜合報導
2022-02-21 12:09:02
而當時警方攻堅影片曝光，可以看到旅館車庫大門開到一半時，就有眼尖警員發現，內部有人影在移動，隨後，便聽到數聲震耳欲聾的槍響，待消停後警方上前查看，發現楊男已倒臥血泊當中，經送醫搶救，仍在今天（21日）上午8時許宣告不治。
據了解，楊男過去前科累累，之後警方也在楊男車內查獲散彈槍、手槍各1把，各式子彈共計104顆，贓款10餘萬全數追回；另名共犯李男，則在台中龍井落網，全案將依刑法強盜罪及槍砲彈藥刀械管制條例等罪嫌，移送台灣彰化地檢署偵辦。（編輯：陳苾暐）
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