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檢察菁英出走　劍青檢改：改善工作環境、人事改革做全套

▲檢察菁英出走，劍青檢改呼籲，改善檢察工作環境及完善整套人事改革，才能留住檢察人才。（圖／NOWnews資料照）
▲檢察菁英出走，劍青檢改呼籲，改善檢察工作環境及完善整套人事改革，才能留住檢察人才。（圖／NOWnews資料照）

記者潘千詩／台北報導

2022-02-21 12:03:50｜2022-02-21 12:15:59

高檢署檢察官林宗志昨傳出上周已遞交辭呈，檢察界菁英出走潮恐將引爆。劍青檢改今（21）日表示，此現象「深具警示」意義，呼籲改善檢察工作環境及完善整套人事改革，才能留住檢察人才。

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媒體報導，據統計，從去年下半年到今年，就有7位重量級年輕檢察官轉換跑道，除林宗志外，還包括：曾調法務部辦事的陳宗豪、連思藩、台北地檢署黑金專組檢察官鍾維翰、行政院洗防辦執行秘書蔡佩玲、北檢檢察官蕭奕弘。另外，從檢察官轉任金管會副主委的許永欽，去年也請辭公職。

雙北地檢、桃園地檢因書記官工作量過於沉重，出現大量離退，甚至有新人放棄報到，且北檢書記官目前缺額已達35人，新北檢及桃檢署也各缺將近30人，工作環境高度惡化、不斷惡性循環，不僅缺乏檢察官助理的配置，檢察事務官及書記官員額更嚴重不足。

劍青檢改表示，目前檢察官與其輔佐人力竟僅1比1.3左右，在居高不下的龐大案量面前，檢察官縱然願意辦案，但在人力嚴重短缺下，難以平衡辦案品質、懲戒管考與生活品質。面對外部龐大誘因，優秀人才自然掛冠求去，至盼行政院對於檢察機關的人力需求，包括：配置檢察官助理、增加檢察事務官員額，均能儘速支持增援，強化辦案輔佐人力，提升優秀檢察人才留任誘因。

除辦案基層人力短缺外，升遷管道也卡住。劍青檢改指出，檢察長雖有6年任期限制，但長年都由同一批「萬年檢察長」在輪調，另有重視升官重於辦案等文化積習問題，造成新一輩的優秀人才升遷管道卡卡。

劍青檢改自2017年推動檢察改革，法務部已辦理「地檢署主任票選」及「一二審輪調歷練制度」，但三專生（一審輪調二審）、二專生（一審調二審辦事）歷練後又要回任一審，再釀檢察人才「只下不上」的窘境，現又出現「廢止一二審輪調歷練」走回「萬年二審」的呼聲。

劍青檢改請法務部盡速確立檢察長任期制為終身6年，「改革要做就做全套，不要做半套」，除特定地檢外，加速優秀人員晉升流動；行政執行署之調辦事及轉任，任期為2年，因業務需要至多可延1年，提供二審回任一審的轉向歷練機會，並建立公平透明的遴任機制及法制化；其他諸多改革議程，包括：檢察長遴選制度之公平透明及法制化等，藉由整體性的改革方案，促進檢察機關優秀人才之拔擢、晉升與流動暢通。

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