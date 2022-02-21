全球市場仍有利多方 法人：利空加碼不急追、累積籌碼
國際地緣政治情勢升溫，使美股上周五（18日）四大指數皆收黑，台北股市今（21）日開盤也走跌，早盤一度跌百點，來到18129點，但隨後跌幅縮小甚至來到盤上，但午盤又來到盤下的位置。法人指出，元月上市櫃公司營收優於預期，且歐美國家邁向解封，意味各國政府將全力衝刺經濟，即便歐美股市仍不穩定，但建議可利用利空加碼，唯強漲不追進、逐步累積籌碼，而零組件、航運、金融等均可留意。
記者許家禎/台北報導
2022-02-21 12:02:16
永豐金證券表示，近期國際市場變數多，主要是東歐情勢緊張與FED利率政策未決，導致美國股市大幅波動。然而綜合近期觀察，美股動向不意味資本市場大趨勢的扭轉，因為美股固然壓低，但是新興市場卻反向抬高，這表示空方並未掌控、僅是多頭調整，故可把握拉回機會，反向操作。
而從元月營收與上市櫃公司法說訊息綜合研判，原本預期在高基期比較下，今年上市公司營運面臨阻力，但是市場實況卻優於預期。另外歐美乃至全球大部分國家都邁向解封，力甩疫情陰影，意味各國政府將全力衝刺經濟，研究機構的預期普遍上調，蓄積行情動力。
永豐金證券指出，台股在過去一個月曾大幅拉回，但是指數守住季線，同時也守穩短期、長期型態的頸線，意味利空測試完成，有機會展開長線趨勢的進程。目前唯一缺憾是成交量不足，回顧2021年，應達4000億才具有攻擊能力，然而從另一角度想，正是低量才能沉澱籌碼，目前電子股在整理、航運股似已熱身完畢、金融股則有高殖利率題材，秣馬厲兵以待其時。
綜合以上分析，台股本週有利多方，但是歐美股市仍然不穩定，建議利用利空加碼，但是強漲不追進，逐步累積籌碼。指數區間看18100點至18500點，零組件、航運、金融等均可留意。