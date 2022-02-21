一帶一路新苦主！印尼雅萬高鐵難竣工 中國超支近7百億
中國靠「一帶一路」構想在不少東南亞、非洲國家取得基礎建設標案，然而隨時間過去許多苦主卻面臨負債甚至破產危機。印尼日前就因為中國承建的高鐵工程大延宕，花了5年工程進度卻依然不到65％，距離成功通車遙遙無期，根據政府估算至少得等通車後40年才有辦法打平超支。
國際中心楊智傑/綜合報導
2022-02-21 12:09:34
印尼高速鐵路又稱雅萬高鐵，由中國和印尼企業組成的財團印中高鐵公司（KCIC）負責建設，將由目前的首都雅加達連接至西爪哇省的主要城市萬隆（Bandung），2015年中國誇下海口表示印尼第1條高鐵路線能夠在3年內蓋好，因此在標案大戰中贏過日本拿下訂單，然而如今進度卻嚴重落後，面臨了24.7億美元（約新台幣684億元）的超支。
《日經亞洲》指出，印中高鐵公司總裁Dwiyana Slamet Riyadi認為高鐵建案受到新冠疫情與首都搬遷的影響而必須重新評估可行性，同時表示目前最大的問題在於成本嚴重超支，根據最新的評估結果顯示，雅萬高鐵總建設成本如今至少要79.7億美元，遠超於當初預設的55億美元。
此外，其運載量也跟著下修，由每日6.1萬人次搭乘調降至3.1萬人次，受乘客量大幅下調與成本飆升影響，當局認為原先估計的26年內回收成本恐怕得再多出14年，必須花費整整40年才能達到損益平衡。
雅萬高鐵是印尼第1條正在興建的高鐵路線。全長預計142公里，預計可將原先3.5小時的車程縮短至45分鐘，還有機會延伸至印尼第2大城東爪哇省的泗水，但印尼國會日前投票通過遷都法案，將首都從爪哇島的雅加達遷移到加里曼丹島（婆羅洲）的東加里曼丹省。儘管遷都計畫中，雅加達仍是商業和金融中心，但對於高鐵工程的考量仍有一定程度的影響。
過去，日本和中國的列車製造商都對這項建案表達強烈興趣，當年日本計畫耗資6千億日圓（約當時51.8億美元），並提出更短的工期和更低的利率等優惠條件，無奈恰逢親日的印尼貿易部長當時面臨撤換，對中方遊說頗有增益，因此最後印尼政府選擇中國，然而對外界來說，表面上中日爭的是高鐵建案，實際上都是針對擴大亞洲影響力所打的算盤。