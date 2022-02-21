巷仔內／拜登「開綠燈」讓蓬佩奧訪台　台美關係正向發展

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美國國務院負責外交政策，蓬佩奧在國務卿任內積極推動台美關係發展，包括促成多次對台軍售、解密美國對台的「六項保證」相關文件、進一步強化對台灣的安全承諾，並宣布撤銷不合時宜的台美交往限制等，因而被視為近年來「最挺台國務卿」。在他卸任之後，訪台傳聞不斷傳出。
蓬佩奧卸任2年後才得以訪台，除了新冠肺炎疫情阻礙外，另一原因恐怕是拜登政府不樂見反中立場鮮明的蓬佩奧訪台，刺激拜登總統剛上任後，還在磨合的美中關係，尤其蓬佩奧擁有中央情報局、國務卿等資歷，接觸許多機敏訊息，美國政府應當有所管制。蓬佩奧若真能順利訪台，顯見拜登政府贊同共和黨政府的挺台主張，更是對中國傳達對台政策一致性的訊息，對台美關係發展可以正面看待。
雖然說美國卸任官員訪台稀鬆平常，但是我國接待蓬佩奧也必須謹慎，除了必須慎防中國可能會以軍事行動抗議外，更必須知道蓬佩奧在共和黨內位居要角，也可能是代表共和黨角逐2024美國總統大選的人選之一，現在美國執政的是民主黨，前朝川普卸任時又鬧出國會動亂風波，因此我國政府高層與涉外單位在接見過程中必須謹言慎行，避免刺激拜登政府，而破壞當前台美關係友好的勢頭，不可不慎。
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