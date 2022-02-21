NBA／隊長詹皇致勝後仰跳投 柯瑞生涯首獲明星賽MVP
NBA全明星賽今(21)日登場，「詹皇隊」隊長LeBron James後仰跳投結束比賽，以163:160擊敗「杜蘭特隊」，全明星賽MVP則頒給轟進破紀錄16記三分球、拿下50分的Stephen Curry，這也是Curry生涯第1次獲此獎。
記者鍾東穎/綜合報導
2022-02-21 12:24:31
Curry今天上半場就轟進8記三分球，差1球就能追平紀錄，不過隊長Kevin Durant因傷缺席的「杜蘭特隊」，上半場靠著76人球星Joel Embiid領軍，以93:94小幅領先。
經過中場休息向75球星致敬儀式後，下半場Curry繼續火力全開，第三節兩隊都拿到45分，而第四節則看誰先拿到象徵致敬Kobe Bryant的24分就能獲勝，最後「克城之王」James後仰跳投結束比賽。
Curry轟下50分無庸置疑抱回以Kobe為設計概念的MVP獎盃，隊長James拿到24分8籃板6助攻，值得一提的是公鹿「字母哥」Giannis Antetokounmpo打得非常認真，攻下「詹皇隊」次高30分12籃板，還有3次犯規是全場最多。
「杜蘭特隊」則以Embiid的36分10籃板為最佳，替補登場的太陽球星Devin Booker挹注20分4抄截，昨天拿下三分球大賽冠軍的灰狼中鋒Karl-Anthony Towns今天三分球4投1中，添9分6籃板。