助移工預約疫苗！台東移民署深入工廠宣導

《四方報》報導，嚴重特殊傳染性肺炎(COVID-19)的新型變異株「Omicron」於全球肆虐，國內亦出現確診案例，為提高整體疫苗覆蓋率，移民署南區事務大隊台東縣服務站積極結合鄉鎮公所、衛生所及清潔隊等單位共同前往工廠宣導「逾期外來人口安心接種COVID-19公費疫苗專案」，協助工廠內未施打過疫苗的移工預約登記。
記者賴正琳/綜合報導
2022-02-21 12:20:50
台東縣服務站與轄內鄉鎮公所合作，於垃圾車行經大街小巷清運時，分別以中文、英文、泰文、印尼文及越南文等5種語言播放宣導內容，讓不懂中文的外來人口也能夠清楚瞭解專案資訊。在前往台東在地一家洗衣工廠宣導時，得知廠內還有4位移工尚未接種疫苗，立即協助他們向台東市衛生所預約並完成疫苗施打，為了讓這些移工朋友可以安心完成接種，當天還安排服務站的通譯志工到場協助翻譯，施打完疫苗的移工們都說：「非常感謝臺灣政府對外來人口的協助！「
台東縣服務站主任林明道呼籲，接種疫苗是為了保護自己、朋友及家人，無論是國人或外來人口，請趕快完成施打，提高自身保護力，共同對抗來勢洶洶的疫情。移民署推動專案持續採取四不原則，也就是「不收費、不通報、不查處、不管制」。另為共同防堵非洲豬瘟，也呼籲民眾勿從國外訂購或請家人朋友寄送來源不明及標示不明的肉製品來臺。如有任何關於接種疫苗或非洲豬瘟等相關問題，歡迎撥打電話至台東縣服務站專線089-361631詢問。
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