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中常委改選爆賄選、換票聯盟　趙少康要求朱立倫「抓鬼」

▲▲國民黨中央召開記者會，包含考紀會主委李貴敏、組發會主委許宇甄、副秘書長王育敏及文傳會主委凌濤等人出席，強調絕對嚴格禁止換票、請客、送禮等賄選情事。（圖／文傳會提供）
▲▲國民黨中央召開記者會，包含考紀會主委李貴敏、組發會主委許宇甄、副秘書長王育敏及文傳會主委凌濤等人出席，強調絕對嚴格禁止換票、請客、送禮等賄選情事。（圖／文傳會提供）

記者羅婉庭／台北報導

2022-02-21 12:26:10｜2022-02-21 12:50:31

國民黨中常委改選將於3月5日投票，近日卻盛傳有中央委員、中常委加入換票聯盟、賄選、送禮、招待旅遊等，引發爭議，中廣董事長趙少康今（21）日要求黨主席朱立倫端正選風。對此，國民黨召開記者會強調，若證據確鑿，將嚴加查辦，並呼籲黨員檢舉。

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國民黨近日有過半中央委員連署，要求每三個月定期召開一次中央委員會議，且未召開定期會議前，先開臨時中央委員會議。臨時中央委員會則訴求建立穩定「各級參選制度」、建立明確「青年參政培訓制度」、黨務人員需「嚴守行政中立」、各級黨部財務需「定期稽核公布」、各級職務捐需「明定使用方式」。

中央委員史碩仁等人上午召開記者會，要求黨中央端正中央委員及中常委選風，成立抓鬼大隊，杜絕集體換票舞弊；中廣董事長趙少康也呼籲立即解散換票的「14聯盟」，並追究責任，趙強調，中央委員要靠自己單打獨鬥當選是很不容易的事，但換票扭曲選舉意義，這種陋習應從制度面杜絕。

趙少康說，中常委選舉是限制連記法，所以才會有換票聯盟，也是十年來的陋習，杜絕選風舞弊要從黨裡做起，杜絕送禮、請客、參加換票聯盟，黨主席朱立倫應責成秘書長黃健庭、考紀會主委李貴敏等人，要求選風端正，嚴格執行，誰違規就處分，展現國民黨的紀律。

張亞中則表示，黨內換票問題太嚴重，臭不可聞，完全為利益考量，還發生一個家族有兩個人進來，而中常委選舉將至，中常委都靠「換票聯盟」選上，「國民黨還會有新血進來嗎？這件事黨中央不知道嗎？」張亞中質疑，黨中央某些人可能還是共業集團的一部分。

對此，國民黨中央也召開記者會，包含考紀會主委李貴敏、組發會主委許宇甄、副秘書長王育敏及文傳會主委凌濤等人出席，強調絕對嚴格禁止換票、請客、送禮等賄選情事發生，並提供檢舉專線，若有證據勿枉勿縱，絕對查辦，若經查屬實立即取消參選資格，並呼籲全體黨員共同監督，杜絕陋習再起。另外，根據黨章規定，中央委員會議一年召開一次，若要改為三個月一次，可以提案，經由全代會通過，修改黨章，方可執行。

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