驚悚畫面！男拿球棒扁人狡辯「協警」 法官打臉重判17年
桃園一名黃姓男子（現年32歲），6年前開車行經桃園時，恰巧遇上警方在處理另名楊姓男子疑似因情緒失控，在大馬路上失控砸車的事件，不料黃男見狀卻不是待在車上等警方處理，而是拿起鋁棒加入這場混戰，後因楊男頭部受到重擊，送醫後宣告不治，經法院審理後，黃男被依殺人罪判處17年有期徒刑。
編輯中心/綜合報導
2022-02-21 15:23:12｜2022-02-21 15:33:35
日前網友在臉書爆料公社上傳當時影像，畫面中可見楊男手持棍棒揮舞，還險些擊中靠近的警員，此時黃男身穿黑衣手持球棒現身，不顧一旁警員勸阻，徑直走向楊男，趁其不備重擊頭部多次，導致楊男身受重傷，送醫7天後仍宣告不治。
黃男出庭時，雖辯稱自己只是上前協助警方，並沒有殺人故意，但法院不予採信，認定黃男出手凶狠，當楊男被警方壓制後，仍多次朝楊男頭部等重要部位攻擊，遭旁人制止仍不罷手，事後也未與家屬達成和解，依殺人罪判處有期徒刑17年，駁回上訴定讞。（編輯：陳苾暐）
※【NOWnews 今日新聞
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