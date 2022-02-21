MLB／鈴木誠也去哪隊？美媒說紅襪依舊投以「熱視線」
日本職棒（NPB）廣島鯉魚隊強打鈴木誠也2021年季後透過入札制度挑戰美國職棒大聯盟（MLB），雖然受到勞資爭議封館影響，目前仍未確定穿上哪隊球衣。不過波士頓當地媒體《波士頓環球報》台灣時間21日報導仍認為，波士頓紅襪對於這位東瀛武士還是投以「熱視線」。
記者黃泓哲/綜合報導
2022-02-21 12:56:38
鈴木誠也日前透過入札制度挑戰大聯盟，這位27歲的好手在日職一軍9年繳出打擊率3成15、182轟的恐怖成績，2021年球季拿下打擊王、上壘率王，並且敲出38轟位居央聯第二，加上俊足、出色的守備範圍與臂力，獲得大聯盟球隊的熱烈注目眼神。
日前多間媒體報導，傳出超過10隊都對鈴木誠也有興趣，並且還有美國媒體吹捧他是「長打版鈴木一朗」、「日本神鱒」，並點名紅襪、教士和遊騎兵為主要買主，也傳出洋基隊對這位日本好手有興趣，在大聯盟勞資爭議封館前可說是最有話題性的球星之一。
不過受到大聯盟勞資爭議封館影響，鈴木誠也遲遲無法決定下家，也讓他目前仍待在日本職棒母隊廣島鯉魚。
美國媒體《波士頓環球報》台灣時間21日報導中指出，只要大聯盟勞資爭議解決，波士頓紅襪就會開始動作要網羅鈴木誠也。且報導指出，封館狀況一解除，鈴木誠也會馬上赴美和最有機會網羅的球團進行最後面談。
《波士頓環球報》指出，鈴木誠也不會留在廣島，會專注於如何在大聯盟打拚。