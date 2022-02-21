連續夢見車！菲籍女這樣選號 幸運刮中200萬加BMW休旅車
刮刮樂又傳中獎好消息！根據台灣彩券公司今（21）日透露，這次中獎的是1名菲律賓籍30多歲女性，已經連續好幾天做夢都夢到車子，因此經過彩券行看到柱子前有BMW的車子看板，買了張「2000萬超級紅包」試手氣，並用自己的幸運號碼生日挑選刮刮樂，沒想到真的刮中200萬元及BMW休旅車。
記者顏真真/台北報導
2022-02-21 12:41:44
台灣彩券公司今年新春推出限量刮刮樂「2000萬超級紅包」，共有5個頭獎2000萬元、9個200萬元+BMW休旅車、650個100萬元，統計至2月20日已刮出4個2000萬元、8個200萬元+BMW休旅車、504個100萬元，其中在台北市還有一名30多歲菲籍女性刮中了200萬元+BMW休旅車。
這次刮出200萬元+BMW休旅車彩券行，位在台北市大安區羅斯福路二段的「日日樂彩券行」。台灣彩券公司轉述彩券行的說法，這名中獎人是1名菲律賓籍30多歲女性，當天走進店裡中英文夾雜表示，已經連續好幾天做夢都夢到車子，經過彩券行看到柱子前有BMW的車子看板，便想到連日來做的夢。
因此，經過店家說明得知「2000萬超級紅包」有刮中車子的機會，於是這名中獎人決定買來試試手氣，用自己的幸運號碼也就是生日挑選了刮刮樂，沒想到真的美夢成真刮中200萬元+BMW休旅車，她更開心地唸著incredible 、it’s crazy等英文，表示好運來的太突然，還沒想到要如何運用這筆獎金及休旅車。