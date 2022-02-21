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不排除辭立委角逐台南市長　陳以信：選戰後期才會發生

▲針對是否為角逐台南市長而請辭立委，陳以信回應，不分區立委對黨有責任，不是他說要辭就辭，且辭立委不是現階段的問題，是選戰後期才會發生的。（圖／翻攝自陳以信臉書）
▲針對是否為角逐台南市長而請辭立委，陳以信回應，不分區立委對黨有責任，不是他說要辭就辭，且辭立委不是現階段的問題，是選戰後期才會發生的。（圖／翻攝自陳以信臉書）

記者羅婉庭／台北報導

2022-02-21 12:37:34｜2022-02-21 12:38:07

針對參選台南市長選舉，國民黨立委陳以信今（21）日接受專訪時表示，他身為國民黨在台南的唯一不分區立委，又是台南歸仁子弟，台南更是自己的責任區，未來這仗不管誰代表出戰，他都會全力相挺，需要時也會勇敢承擔，台南早該政黨輪替，黨員需要信心，市民需要希望，「光復台南是我們共同的責任」。

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至於參選縣市首長沒有規定要辭掉立委身分，但候選人都會用辭掉立委來表達破釜沈舟之意，陳以信表示，不分區立委對黨有責任，不是他說要辭就辭，但如果談的是選戰策略，那他會在選戰適合的時間點再來面對。陳強調，民代跟縣市長是沒有利益衝突的，但是首長拚連任有利益衝突，所以要請假，辭立委不是現階段的問題，而是選戰後期才會發生的。

盤點黨內目前有意參選的有謝龍介、高思博，未來將會是誰出線？陳以信表示，其實可能也有其他人選會出現，但就目前有表態的人來說，謝龍介、高思博都是很好的人選，就交由黨中央選策會決定，他完全尊重，若被提名就會全力拚，若沒提名，就支持提名的人，完全沒有問題。陳以信也指出，在台南團結都不一定能打贏選戰，所以黨員一定要齊心犧牲奉獻，才有籌碼跟對手比拚，「不團結就玩完了」。

外傳陳以信是國民黨主席朱立倫的「口袋」人選或「內定」人選，陳以信則否認，他半年前就開始勤走基層，不管是未來他自己參選或作為台南不分區立委的身分來輔選，他都是為了台南市長選舉來備戰，希望黨部可以看到他想站出來為台南奮戰的精神跟態度。

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