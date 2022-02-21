寒流減弱但雨下到何時？氣象局：週四趨緩、228連假放晴

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官欣平說，這波冷空氣雖然今日起稍微減弱，但未來幾天仍然維持大陸冷氣團等級的強度，並且會一直持續影響到週四（2/24），北部地區低溫大約攝氏12到14度，高溫僅攝氏16到17度，整天感受仍然偏冷；中南部地區低溫約攝氏11到14，高溫則有攝氏15到20度；東部地區低溫約攝氏16到17度，高溫約攝氏17到20度。
目前氣象局仍持續發布低溫特報，今日到明（22）日清晨，金門地區仍有攝氏10度左右或以下的氣溫，台南以北地區也在非常寒冷的「橙色燈號」警戒範圍內，可能有持續攝氏10度左右或以下氣溫發生機率，馬祖地區有持續攝氏6度左右或以下的氣溫發生機率，請民眾務必要做好保暖準備。
而又冷又濕的天氣讓人最受不了，究竟這場雨要下到何時？氣象局給出答案。官欣平指出，這波華南雲雨區東移影響將持續到週三（2/23），在此之前各地水氣仍然偏多，尤其中部以北、東北部地區雨勢較大，基隆北海岸有局部大雨發生機率，其他地區也有短暫雨。週四之後水氣逐漸減少，處在一個過渡的過程中，殘餘水氣影響下，迎風面的北部及東半部地區仍有局部短暫與，中南部山區也有零星短暫雨，中南部平地則恢復多雲的天氣。
好消息是，週五之後冷氣團減弱加上水氣減少，各地天氣會慢慢恢復穩定，氣溫也會逐漸恢暖。除了東半部地區仍有短暫與之外，西部地區恢復多雲到晴的穩定天氣，北部地區高溫回到攝氏21度左右，中南部地區高溫則有攝氏24到28度，228連假期間回暖感受相當明顯，適合民眾安排戶外活動。