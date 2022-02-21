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寒流減弱但雨下到何時？氣象局：週四趨緩、228連假放晴

▲氣象局預估，這波華南雲雨區影響將持續到週三，週四起全台雨勢才會逐漸趨緩。（圖/NOWnews資料照片）
▲氣象局預估，這波華南雲雨區影響將持續到週三，週四起全台雨勢才會逐漸趨緩。（圖/NOWnews資料照片）

記者張勵德/綜合報導

2022-02-21 12:43:20｜2022-02-21 12:44:08

最冷的時候已經過去了！入冬以來最強寒流昨（20）日強襲全台，各地氣溫一路下滑，昨晚到今（21）日清晨是這波寒流影響最明顯的時候，本島平地自動站今日清晨測得最低溫在台中大甲只有攝氏7.9度，人工測站最低溫出現在嘉義只有攝氏10.1度，台北市也只有攝氏10.6度。中央氣象局表示，隨著寒流強度稍微減弱，各地氣溫今日緩步回升，不過目前冷空氣仍然很強，預計低溫情況會持續到週四（2/24）。至於很多人關心這場讓人厭世的雨究竟要下到何時？這波華南雲雨區預計會影響到週三（2/23），週四（2/24）之後中南部平地率先恢復多雲，週五起西半部平地陸續放晴，228連假期間老天爺會賞給大家一個好天氣，可以開始準備計畫出遊囉！

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氣象局預報員官欣平指出，這波寒流今日開始稍微減弱，不過冷空氣減弱幅度並不大，民眾感受仍然相當寒冷，加上華南雲雨區東移影響，全台灣都是有雨的天氣，濕冷的狀況讓體感溫度更低。不過因為溫度條件未到，目前玉山氣溫約攝氏2度左右，還沒有出現降雪。

官欣平說，這波冷空氣雖然今日起稍微減弱，但未來幾天仍然維持大陸冷氣團等級的強度，並且會一直持續影響到週四（2/24），北部地區低溫大約攝氏12到14度，高溫僅攝氏16到17度，整天感受仍然偏冷；中南部地區低溫約攝氏11到14，高溫則有攝氏15到20度；東部地區低溫約攝氏16到17度，高溫約攝氏17到20度。

目前氣象局仍持續發布低溫特報，今日到明（22）日清晨，金門地區仍有攝氏10度左右或以下的氣溫，台南以北地區也在非常寒冷的「橙色燈號」警戒範圍內，可能有持續攝氏10度左右或以下氣溫發生機率，馬祖地區有持續攝氏6度左右或以下的氣溫發生機率，請民眾務必要做好保暖準備。

而又冷又濕的天氣讓人最受不了，究竟這場雨要下到何時？氣象局給出答案。官欣平指出，這波華南雲雨區東移影響將持續到週三（2/23），在此之前各地水氣仍然偏多，尤其中部以北、東北部地區雨勢較大，基隆北海岸有局部大雨發生機率，其他地區也有短暫雨。週四之後水氣逐漸減少，處在一個過渡的過程中，殘餘水氣影響下，迎風面的北部及東半部地區仍有局部短暫與，中南部山區也有零星短暫雨，中南部平地則恢復多雲的天氣。

▲氣象局預估週三起水氣減少，各地降雨可望從週四慢慢趨緩。（圖／中央氣象局提供）
▲氣象局預估週三起水氣減少，各地降雨可望從週四慢慢趨緩。（圖／中央氣象局提供）
好消息是，週五之後冷氣團減弱加上水氣減少，各地天氣會慢慢恢復穩定，氣溫也會逐漸恢暖。除了東半部地區仍有短暫與之外，西部地區恢復多雲到晴的穩定天氣，北部地區高溫回到攝氏21度左右，中南部地區高溫則有攝氏24到28度，228連假期間回暖感受相當明顯，適合民眾安排戶外活動。

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