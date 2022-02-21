今年分發103名的新進消防 新北舉辦師徒制儀式傳承經驗
新北市政府今（21）日舉行消防一級主管授階暨103位新進人員的期勉典禮，並進行師徒制的儀式，盼傳承經驗；新北市長侯友宜為大隊長羅凱文等人員授階，同時表揚13位救災救護菁勇人員，並勉勵分發的103名新進消防弟兄，莫忘「國家、正義、榮譽」。
記者陳志仁／新北報導
2022-02-21 12:55:26｜2022-02-21 12:59:26
侯友宜指出，消防勤務工作非常繁重辛苦，在政府重視下，讓大隊長的職等比照各警察分局長，由單列9職等調高為9至10職等，這份遲來的正義及實質鼓勵，讓繁重的勤務可以與職等相符合；此次調整也是賦予各消防大隊長更高的職責，希望透過升遷帶動消防弟兄的士氣，將救災救護為民服務做到最好。
侯友宜說，新北市消防弟兄這幾年的表現有目共睹，119的派遣時間19秒為全國最快，在山難、水域救援部分，也成功救援577個人，讓OHCA康復出院率從3.4%升到10.8%，成功從死神手中救回更多寶貴生命；消防工作一棒接一棒，這103位新進夥伴代表薪火傳承，盼消防前輩將自身的經驗充分傳承給後進，讓消防戰力不斷提升，展現更高的救災效率。
消防局表示，110年度13位英勇救災救護的消防人員，包括年度急救OHCA患者康復出院最多的林宥儒（成功救回5人）、119救護線上指導成功最多的許玉儒（成功41件）、住警器安裝戶數最多的鍾榮鴻（安裝戶數522戶），及三重區長壽西街今年農曆過年期間發生民眾受困的住宅火警，成功救出3位民眾的陳振瑋、劉青峻及童彥銘，及其他執行各項勤務的有功人員。