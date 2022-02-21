「家怡」說買越多回饋越多…痴情男匯了350萬元

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18日下午臺中市警二分局永興派出所巡佐林泰宏、警員吳宙澄接獲國泰世華銀行行員報案疑似有詐騙案件，趕往銀行發現，林男因誤信詐騙集的溫情攻勢而投資「跨境易購商城」，該商城主打「買越多回饋越多」消費高返利模式，獲利方法是消費越多可以領到越多的回饋金，自農曆春節前夕已陸續投入新台幣350萬元，18日當天又再度前往銀行欲解除定存新台幣100萬元。
林男在辦理解除定期存款的過程中，無意間向行員透漏前兩次的獲利回饋都還沒拿到，行員直覺有異，懷疑可能是詐騙案件，趕緊向警方求助，林男告訴員警，該商城的客服人員表示需先繳納稅金才可以領取獲利回饋，他才會到銀行欲解除定存，員警一聽這就是以新手法包裝的老梗詐騙模式，勸導:「網路不可信，尤其是交友叫你投資的」，林男這才相信自己遇到愛情詐騙，打消匯款念頭，員警依程序受理投資詐騙案，林男對於自己一時失察相當扼腕，很感謝警方耐心協助。
分局長陳家銘自去(110年)年8月上任第二分局分局長，將打詐與防詐列為重點工作，積極與四大行業共組「阻詐連線防護網」，至今攔阻件數也較以往增加1倍，攔阻金額高達1千9百餘萬，並且不斷滾動式調整勤務模式與查緝方向，查緝車手到案數提升四成，車手ATM提領件數下降五成，陳分局長呼籲，投資前務必「停、看、聽」，若有疑問可撥打165反詐騙專線，或向派出所詢問請求協助。
※【NOWnews 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。