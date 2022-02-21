情侶互咬毒品是對方的　兩人都進了警局

近日寒流來襲，高雄市林園警方日前深夜執行巡邏，發現1名黃姓男子蹲坐在暗巷內，經上前關心，竟在他的背包內發現毒品，還是名通緝犯，警方詢問毒品來源，該男子咬出是盧姓女友提供，女友則反咬毒品是男友提供的，最後雙雙進了警局，被依毒品危害防制條例移送偵辦。
記者鄭婷襄／高雄報導
2022-02-21 13:08:04
林園分局大寮分駐所所長吳國志、警員黃郁婷2月19日深夜執行巡邏勤務，巡至大寮區大寮路856巷時，發現在寒流夜晚竟有1人蹲坐在巷內暗處，上前關心詢問，卻發現該名黃姓男子神情緊張、全身發抖，經黃男同意後警方搜查身上所背之側背包，當場於背包內查獲4小包毒品安非他命，經查詢身份，又發現黃嫌竟是毒品、藥事法通緝犯。
警方詢問黃嫌毒品來源，黃嫌即表示身上毒品為越南籍盧姓女友所提供，且女友目前就在外面路口，警方即載上黃嫌到女友所在路口，車上黃嫌還熱心告訴警方，女友就在手指方向的車上。
警方見狀前往盤查，盧女對於男友指控提供毒品之事全盤查否認，但警方卻在盧女的手提包查獲毒品安非他命4小包及一粒眠毒品18顆，盧嫌不認罪反咬身上毒品係男友黃嫌所提供，情侶檔黃嫌及盧嫌2人互相指控提供毒品，警方將兩人都帶回派出所，依毒品危害防治條例移送偵辦。