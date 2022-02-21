小S尖臉變麵龜！近照嚇到粉絲 本人：真的可以不用看
43歲小S（徐熙娣）近來全面復出，不僅一連推出《熙娣想聊》及《小姐不熙娣》2個新節目，還要重返樂壇，不過日前出席記者會或是節目中的狀態，似乎不符合她注重外表的個性，因為過去的鵝蛋臉變得有些浮腫，對此，小S向觀眾喊話：「受不了真的可以不用看。」
娛樂中心／綜合報導
2022-02-21 13:25:56｜2022-02-21 13:37:40
小S近日頻頻發文宣傳新作品，但在《小姐不熙娣》14日發布會現場及節目播出，她的臉部明顯腫脹，日前索性在留言區跟網友喊話：「如果受不了看到臉腫的我，真的不用看，因為一直講我也會越來越沒自信，我已在努力中了！」
另一篇預告節目來賓是阿雅的貼文，照片裡的小S是V字臉，有粉絲留言問她是否有去醫美，小S回以哭臉符號，「我現在每天都跟說，不腫不腫，會越來越好！當然還是得減肥！」
事實上，小S前幾天和賈靜雯直播，問對方有沒有看到她在螢幕上臉有多腫，賈靜雯坦言「臉有一點」，小S無奈表示：「我一緊張臉就是會腫耶！」2女更透露早上都有用推臉器推臉，賈靜雯建議泡澡，沒想到，小S回：「我澡都不洗了，還泡什麼澡？」（編輯：楊穎軒）