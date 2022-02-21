越裔台灣人打拼多年在台北買房！勵志人生故事曝

《四方報》報導，台灣房價居高不下，讓許多年輕人對於買房感到遙不可及。近期有名網友在PTT房屋版發文表示，有越南籍同事近期買新房，前往用餐時，該同事跟朋友分享買房故事，相當勵志和艱辛，讓原PO和網友都很動容。
記者賴正琳/綜合報導
2022-02-21 13:18:57
根據原PO的發文，該越南友人為越裔台灣人（即嫁台灣人約五年後，順利取得台灣身分證並放棄越南國籍）。和台籍老公離婚後，透過交友軟體認識現任越南籍老公，越籍老公則是營建業小包商。從越南來台灣的她，辛苦存錢多年，一心一意希望能在台灣有個屬於自己的家。
原PO指出，台灣鄉下的農田由於人力不足，很多都需要移工去打臨時工進行採收。不僅如此，台灣營建業也越來越吃重越南人跟印尼人這兩種族群，也因而有越裔台灣人當工頭兼包工，開一台車載一群越南人四處去工地打工，這樣才有便宜的蔬果和房子可以吃住。
原PO表示，該越南友人是用自己多年的積蓄，加上老公父母的贊助，才湊到頭期款。但她老公現在年齡44歲以上，應該無法撐到繳完30年房貸的那天，能否活到74歲都是未知數，等於餘生都奉獻給了房貸，貸貸相傳給小孩接棒。貼文一出，網友們紛紛被這故事震懾到，直呼：「很勵志，年輕人要多學學」、「第一代移民辛苦一點，第二代以後就能融入新國家。」、「躺平族要趕快驚醒」等等言論。