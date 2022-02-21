歧視陳菊「大菊為重」？黃捷批黃瀞瑩、楊寶楨硬拗難看
台北市前副發言人黃瀞瑩在臉書發文不滿監察院的調查報告，認為北市府輕忽疫情，民眾黨發言人楊寶禎先是留言說「大菊為重」，黃瀞瑩再回「再重也要好好調查真相啊」，遭質疑是在消遣監察院長陳菊的體態，高雄市議員黃捷也痛批黃瀞瑩、楊寶楨兩個民眾黨參選人用體態嘲笑陳菊前市長，到現在一句道歉都沒有，還要繼續硬拗，實在有夠難看！
記者鄭婷襄／高雄報導
2022-02-21 13:26:25
黃捷指出，作為女性政治人物，最常遇到的就是受到外表和身材的言語羞辱，她自己也深受其害，更因此努力在議會發聲，就是希望改變社會歧視的風氣。然而現在兩位打著清新進步形象的參選人卻上行下效，跟著柯文哲學壞，令人氣憤！
黃捷指出，政治立場可以不同，但杜絕身材和外貌歧視應是普世價值。這種惡毒的言語毫無同理心，輕蔑地訕笑他人、鼓吹歧視的參選人，如何讓選民相信上任後能夠讓社會更友善？
黃捷認為，陳菊用血汗創造台灣民主，也為人權貢獻良多，民眾黨卻只剩不斷人身攻擊、言論歧視的能說嘴，這樣的政黨價值實在悲哀，柯文哲主席還在做著總統大夢，還沒醒過來嗎？想當總統，先管好你底下輕蔑無知的子弟兵吧！